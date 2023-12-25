聖誕2023｜黃家和：平安夜餐飲業生意跌一成五 中式酒樓最受影響

入境處數字指前日（23日）有67.2萬人次出境，創疫後新高，當中37萬港人北上。旅遊促進會總幹事崔定邦今早(25日)於電台節目稱，聖誕假期一些短線內地團的報名客量較疫情前多，認為與內地旅遊體驗好、抵玩有關。香港餐飲聯業協會會長黃家和就說，估計平安夜整體生意額約3.8億，較去年少約5,000萬，跌幅約15%，中式酒樓的生意最受影響。

旺區人流不錯 但消費力度仍差

黃家和表示，大量市民趁聖誕節長假期外遊及北上消費，當中不少人士較有消費力，打擊本港餐飲業界生意，不少餐廳昨日平安夜仍未爆滿，有酒店餐廳甚至毋須提前訂座。粗略估計平安夜整體生意額約3.8億，較去年4.3億有約15%跌幅。他稱近兩日中式酒樓的生意最受影響「門可羅雀」，如果不是辦宴會，散客的數目很少。他又指雖然一些旺區的人流不錯，但消費力度仍然較差。