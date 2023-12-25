聖誕2023｜黃家和：平安夜餐飲業生意跌一成五 中式酒樓最受影響

入境處數字指前日（23日）有67.2萬人次出境，創疫後新高，當中37萬港人北上。旅遊促進會總幹事崔定邦今早(25日)於電台節目稱，聖誕假期一些短線內地團的報名客量較疫情前多，認為與內地旅遊體驗好、抵玩有關。香港餐飲聯業協會會長黃家和就說，估計平安夜整體生意額約3.8億，較去年少約5,000萬，跌幅約15%，中式酒樓的生意最受影響。
旺區人流不錯 但消費力度仍差
黃家和表示，大量市民趁聖誕節長假期外遊及北上消費，當中不少人士較有消費力，打擊本港餐飲業界生意，不少餐廳昨日平安夜仍未爆滿，有酒店餐廳甚至毋須提前訂座。粗略估計平安夜整體生意額約3.8億，較去年4.3億有約15%跌幅。他稱近兩日中式酒樓的生意最受影響「門可羅雀」，如果不是辦宴會，散客的數目很少。他又指雖然一些旺區的人流不錯，但消費力度仍然較差。
短線內地團報名較疫情前多 崔定邦指「抵玩體驗好」
崔定邦估計今次假期約有三分一港人到內地或外遊，又相信到內地的市民人數可能已超越疫情前的水平，其中往廣西、潮汕、桂林等短線團頗受歡迎，雖然內地團的團費受成本上升影響，較疫情前貴，但大灣區三日兩夜等純玩團，團費仍只需800至1,000元。他指內地近年相當進步，很多酒店都豪華舒適，旅行開支、飲食及消費等性價比較高，市民去大灣區城市旅遊體驗好，加上到台北、日本及南韓等航班數目仍少，機票價錢貴，令不少港人選擇到內地旅遊。
崔定邦指，聖誕假入境的內地訪港旅客較平日略多，昨日有約16萬人次訪港，東南亞旅客亦較以往回升，但整體旅客人數仍受制於環球經濟不理想，商務客減少，港元強勢等因素影響。