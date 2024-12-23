聖誕2024｜明起一連3日西九海濱放煙火 平安夜晚上6時封路

聖誕節將至，期間將有多項活動在西九文化區舉行，包括明日(23日)起一連3日在西九海濱舉行的「冬日維港水上煙火」。此外，藝術公園海濱草坪亦會於12月28日晚上8時15分舉行《PANDA GO! 香港遊》煙火無人機匯演。屆時西九文化區在平安夜和聖誕節期間將有特別開放安排及人潮管理措施。

M+故宮明照常開放

M+及香港故宮文化博物館明日(24日)維持開放，M+開放時間為上午10時至晚上6時，香港故宮文化博物館開放時間為上午10時至晚上5時。兩間博物館在本周三(25日)和本周四(26日)如常開放，香港故宮文化博物館並會延長開放時間至晚上8時。

交通安排方面，警方明日(24日)下午6時起在博物館道和文化道的封路措施，屆時所有在封路範圍內巴士站及專線小巴站將暫停服務。西九各個停車場將於下午6時開始停止進出，直至道路解封，駕駛者應於下午5時30分之前將停泊的車輛駛離停車場，否則只能待人潮散去及警方解除封路措施後，方能離開。