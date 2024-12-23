聖誕2024｜港九實施分階段封路措施　羅湖深圳灣口岸無延長服務時間

聖誕節將至，警方將於明日(24日)及後日(25日)九龍及港島多個地點都會實施分階段封路措施，蘭桂坊及尖沙咀亦會在有需要時實施人潮管制。另外，警方提醒明晚通往內地的口岸沒有延長服務時間，羅湖及深圳灣口岸會在午夜12時關閉，只有皇崗及港珠澳口岸維持24小時運作。
港島封路
12月24日下午2時至12月25日上午5時，下列道路將會封閉：
- 介乎雲咸街與威靈頓街的德己立街；
- 蘭桂坊；
- 榮華里；
- 和安里；
- 介乎雲咸街與德己立街的威靈頓街；及
- 安蘭街。
視乎人潮情況，下列道路或會封閉：
- 介乎德己立街與閣麟街的士丹利街；
- 介乎己連拿利與皇后大道中的雲咸街；
- 介乎皇后大道中與威靈頓街的德己立街；
- 介乎德己立街與閣麟街的威靈頓街；
- 介乎威靈頓街與士丹利街的閣麟街；
- 擺花街；及
- 介乎畢打街與砵典乍街的皇后大道中。
路旁停車位暫停使用
位於以下道路的所有路旁停車位，將於12月24日下午1時至12月25日上午5時暫停使用：
- 近德己立街的士丹利街；
- 安蘭街；及
- 介乎亞畢諾道與德己立街的雲咸街。
九龍封路及改道措施
第一階段（12月24日下午6時起）下列道路將會封閉：
- 介乎梳士巴利道與紅磡道的紅磡繞道；
- 介乎梳士巴利道與都會道的紅磡繞道；
- 介乎康莊道與紅磡繞道的梳士巴利道南行線；
- 介乎科學館道與九龍公園徑的梳士巴利道及地下行車道；
- 梳士巴利道東行線往梳士巴利道西行線的掉頭支路；
- 康運徑；
- 麼地里；
- 麼地道；
- 麼地廣埸；
- 加連威老廣埸；
- 介乎漆咸道南與科學館道的加連威老道，專營巴士及專線小巴除外；
- 介乎暢運道與梳士巴利道的漆咸道南南行線；
- 介乎暢運道與加連威老道的漆咸道南南行線，專營巴士及專線小巴除外；
- 介乎加連威老道與梳士巴利道的漆咸道南北行線；
- 介乎加連威老道與彌敦道的加拿分道；
- 厚福街；
- 金馬倫里；
- 金馬倫道；
- 堪富利士道；
- 寶勒巷；
- 赫德道；
- 河內道；
- 碧仙桃路；
- 緬甸臺；
- 棉登徑；
- 白蘭軒道；
- 中間道；
- 介乎柯士甸道與梳士巴利道的彌敦道北行線；
- 介乎加連威老道與梳士巴利道的彌敦道南行線；
- 介乎廣東道與梳士巴利道的九龍公園徑南行線；
- 介乎九龍公園徑與梳士巴利道的廣東道南行線；
- 亞士厘道；
- 漢口道；
- 樂道；
- 海防道；
- 宜昌街；
- 北京道；
- 柯士甸道西西行近戲曲中心往柯士甸道西東行的掉頭支路；
- 往柯士甸道西迴旋處的柯士甸道西左面行車線；
- 柯士甸道西東行掉頭近君臨天下往柯士甸道西西行的掉頭支路；
- 博物館道；及
- 文化道。
在上述封路期間，下列的交通改道將會實施：
- 沿紅磡道南行的車輛須由紅磡繞道駛至暢通路的迴旋處；
- 沿都會道東行的車輛不准右轉入紅磡繞道南行；
- 沿紅磡繞道南行的車輛須右轉入都會道西行；
- 沿暢運道西行往漆咸道南的車輛須右轉入漆咸道南北行或直駛往柯士甸道西行，專營巴士及專線小巴除外；
- 所有漆咸道南南行的專營巴士及專線小巴須左轉入加連威老道東行；
- 所有彌敦道南行的專營巴士須右轉入眾坊街西行或佐敦道西行；
- 沿佐敦道西行的車輛不准左轉入廣東道南行，車輛須直駛往雅翔道方向或左轉入匯民道南行；
- 沿廣東道南行的車輛須於中港城對出掉頭駛往廣東道北行；
- 沿九龍公園徑北行的車輛不准左轉入廣東道南行；
- 沿梳士巴利道東行的車輛須左轉入九龍公園徑北行；
- 沿九龍公園徑北行的車輛不准右轉入北京道；
- 介乎彌敦道與加拿分道的加連威老道西行線將改為東行逆線行車，沿彌敦道南行的車輛將經指示左轉入加連威老道東行；
- 沿科學館道行駛的車輛不准轉入麼地道及加連威老道；
- 沿梳士巴利道南行近康莊道的車輛須駛往尖東；
- 沿加連威老道東行的車輛須左轉入漆咸道南北行；
- 沿柯士甸道西東行及西行的車輛不准駛入柯士甸道西支路；及
- 沿雅翔道南行的車輛不准駛入博物館道，車輛須駛往柯士甸道西東行或駛往雅翔道北行。
第二階段（12月24日晚上6時30分起）下列道路將會封閉：
- 介乎廣東道與梳士巴利道的九龍公園徑北行線；及
- 介乎廣東道與九龍公園徑的梳士巴利道。
第三階段（12月24日晚上11時45分起）
- 介乎柯士甸道與九龍公園徑的廣東道將會封閉。
在上述封路期間，下列的交通改道將會實施：
- 沿廣東道南行的車輛不准直駛，只可左轉入柯士甸道東行或右轉入柯士甸道西西行；
- 沿柯士甸道西東行的車輛不准右轉，只可左轉入廣東道北行或直駛往柯士甸道東行；及
- 沿港威大道北行的車輛須往九龍公園徑北行離開。
應變階段(如有需要，下列道路亦會封閉)：
- 介乎佐敦道與柯士甸道的彌敦道；
- 介乎庇利金街與彌敦道的寶靈街東行線；
- 介乎德興街與彌敦道的德成街東行線；
- 介乎柯士甸道與加連威老道的彌敦道南行線；
- 松山道；
- 山林道；
- 介乎金巴利道與加連威老道的加拿分道；
- 信義街；
- 嘉蘭圍；
- 介乎天文臺道與加連威老道的漆咸道南北行線；
- 介乎彌敦道與天文臺道的金巴利道；
- 金巴利街；
- 介乎彌敦道與漆咸道南的加連威老道；
- 介乎柯士甸道西及博物館道的柯士甸道西迴旋處；
- 介乎佐敦道與柯士甸道西的雅翔道；
- 介乎華信街與紅樂道的紅鸞道；
- 愛景街；及
- 建灣街。
在上述封路期間，下列的交通改道將會實施：
- 沿彌敦道南行的車輛須右轉入佐敦道西行；
- 沿佐敦道西行的車輛不准左轉入彌敦道南行；
- 沿柯士甸道西行及覺士道南行的車輛不准駛入松山道；
- 沿天文臺道行駛的車輛不准駛入金巴利街西行；
- 沿庇利金街北行的車輛不准右轉入寶靈街東行；
- 沿寶靈街東行的車輛須駛往庇利金街北行；
- 沿佐敦道西行的車輛駛往雅翔道的車輛須轉入九龍站公共運輸交匯處；
- 沿柯士甸道西西行的車輛須直駛往雅翔道高架道路；
- 沿雅翔道南行駛入柯士甸道西迴旋處的車輛須左轉入柯士甸道西東行；
- 沿紅鸞道南行的車輛須左轉入華信街東行；
- 沿華信街行駛的車輛須右轉入紅鸞道東行；
- 沿紅樂道南行的車輛不准左轉入紅鸞道東行；及
- 沿紅鸞道東行的車輛須左轉入紅樂道北行。
暫停使用巴士總站
以下巴士總站將於明日(24日)開始暫停使用，直至人群散去及交通回復正常為止：
- 尖東（麼地道）巴士總站將於下午5時30分開始暫停使用。
- 天星碼頭巴士總站將於晚上6時30分開始暫停使用。
- 中港城巴士總站將於晚上11時開始暫停使用。
在上述封路範圍內的停車場將暫停使用，直至道路重開為止。
以上特別交通安排實施期間，所有違例停泊的車輛將會在沒有事前警告的情況下被拖走或被重複票控。警方會視乎該區當時的交通及人潮情況實施上述交通安排。市民應保持忍讓，並遵從現場警務人員的指示。