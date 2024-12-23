聖誕2024｜港九實施分階段封路措施　羅湖深圳灣口岸無延長服務時間

第一階段（12月24日下午6時起）下列道路將會封閉：

柯士甸道西東行掉頭近君臨天下往柯士甸道西西行的掉頭支路；

柯士甸道西東行掉頭近君臨天下往柯士甸道西西行的掉頭支路；

柯士甸道西東行掉頭近君臨天下往柯士甸道西西行的掉頭支路；

柯士甸道西東行掉頭近君臨天下往柯士甸道西西行的掉頭支路；

往柯士甸道西迴旋處的柯士甸道西左面行車線；

往柯士甸道西迴旋處的柯士甸道西左面行車線；

往柯士甸道西迴旋處的柯士甸道西左面行車線；

往柯士甸道西迴旋處的柯士甸道西左面行車線；

柯士甸道西西行近戲曲中心往柯士甸道西東行的掉頭支路；

柯士甸道西西行近戲曲中心往柯士甸道西東行的掉頭支路；

柯士甸道西西行近戲曲中心往柯士甸道西東行的掉頭支路；

柯士甸道西西行近戲曲中心往柯士甸道西東行的掉頭支路；

介乎暢運道與加連威老道的漆咸道南南行線，專營巴士及專線小巴除外；

介乎暢運道與加連威老道的漆咸道南南行線，專營巴士及專線小巴除外；

介乎暢運道與加連威老道的漆咸道南南行線，專營巴士及專線小巴除外；

介乎暢運道與加連威老道的漆咸道南南行線，專營巴士及專線小巴除外；

介乎漆咸道南與科學館道的加連威老道，專營巴士及專線小巴除外；

介乎漆咸道南與科學館道的加連威老道，專營巴士及專線小巴除外；

介乎漆咸道南與科學館道的加連威老道，專營巴士及專線小巴除外；

介乎漆咸道南與科學館道的加連威老道，專營巴士及專線小巴除外；

梳士巴利道東行線往梳士巴利道西行線的掉頭支路；

梳士巴利道東行線往梳士巴利道西行線的掉頭支路；

梳士巴利道東行線往梳士巴利道西行線的掉頭支路；

梳士巴利道東行線往梳士巴利道西行線的掉頭支路；

介乎科學館道與九龍公園徑的梳士巴利道及地下行車道；

介乎科學館道與九龍公園徑的梳士巴利道及地下行車道；

介乎科學館道與九龍公園徑的梳士巴利道及地下行車道；

介乎科學館道與九龍公園徑的梳士巴利道及地下行車道；

在上述封路期間，下列的交通改道將會實施：

沿紅磡道南行的車輛須由紅磡繞道駛至暢通路的迴旋處；

沿都會道東行的車輛不准右轉入紅磡繞道南行；

沿紅磡繞道南行的車輛須右轉入都會道西行；

沿暢運道西行往漆咸道南的車輛須右轉入漆咸道南北行或直駛往柯士甸道西行，專營巴士及專線小巴除外；

所有漆咸道南南行的專營巴士及專線小巴須左轉入加連威老道東行；

所有彌敦道南行的專營巴士須右轉入眾坊街西行或佐敦道西行；

沿佐敦道西行的車輛不准左轉入廣東道南行，車輛須直駛往雅翔道方向或左轉入匯民道南行；

沿廣東道南行的車輛須於中港城對出掉頭駛往廣東道北行；

沿九龍公園徑北行的車輛不准左轉入廣東道南行；

沿梳士巴利道東行的車輛須左轉入九龍公園徑北行；

沿九龍公園徑北行的車輛不准右轉入北京道；

介乎彌敦道與加拿分道的加連威老道西行線將改為東行逆線行車，沿彌敦道南行的車輛將經指示左轉入加連威老道東行；

沿科學館道行駛的車輛不准轉入麼地道及加連威老道；

沿梳士巴利道南行近康莊道的車輛須駛往尖東；

沿加連威老道東行的車輛須左轉入漆咸道南北行；

沿柯士甸道西東行及西行的車輛不准駛入柯士甸道西支路；及