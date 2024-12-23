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2024-12-23 16:07:54

聖誕2024｜長假期18間普通科門診有服務　醫管局籲市民注意保暖

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下葵涌普通科門診診所。(資料圖片)

下葵涌普通科門診診所。(資料圖片)

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聖誕節長假期將至，醫管局18間普通科門診在12月25日至26日會提供公眾假期普通科門診服務，求診人士可透過電話預約系統或「HA Go」應用程式預約診症時間。醫管局發言人呼籲，非緊急病人應避免使用急症室，盡量向普通科門診、私家醫生及私家醫院24小時門診求診，以減輕公立醫院急症室壓力。

▼9項注意衞生防流感建議▼

衞生防護中心9項注意衞生防流感建議。(《am730》製圖) 衞生防護中心9項注意衞生防流感建議。(《am730》製圖) 衞生防護中心9項注意衞生防流感建議。(《am730》製圖) 衞生防護中心9項注意衞生防流感建議。(《am730》製圖) 衞生防護中心9項注意衞生防流感建議。(《am730》製圖)

中醫診所假期前後加強服務

在聖誕節假期前後，18區中醫診所暨教研中心會在12月24日、27日至28日加強政府資助中醫門診服務，求診人士可於中醫診所的服務時間致電或使用「18區中醫診所」應用程式預約。

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本港天氣近日持續寒冷，醫管局預計流感及其他呼吸道病毒漸趨活躍，提醒市民假日期間應注意保暖，並注意個人及環境衞生，避免傳播疾病。醫務衞生局已整合全港各區會在聖誕節假期應診的私家醫院、醫療機構、家庭醫生和中醫診所資料，並上載至網上平台供市民參考。

聖誕節假期開放的普通科門診

各診所普通科門診服務時間為早上9時至下午1時、下午2時至下午5時

港島區

  • 香港仔賽馬會普通科門診診所
  • 筲箕灣賽馬會普通科門診診所
  • 貝夫人普通科門診診所
  • 堅尼地城賽馬會普通科門診診所

九龍區

  • 觀塘社區健康中心
  • 聖母醫院家庭醫學診所
  • 柏立基普通科門診診所
  • 油麻地賽馬會普通科門診診所
  • 長沙灣賽馬會普通科門診診所 (只限12月25日)

新界區

  • 戴麟趾夫人普通科門診診所
  • 瀝源普通科門診診所
  • 北區社區健康中心
  • 大埔賽馬會普通科門診診所
  • 將軍澳(寶寧路)普通科門診診所
  • 屯門診所
  • 元朗賽馬會健康院
  • 下葵涌普通科門診診所 (只限12月26日)
  • 北大嶼山社區健康中心 (只限12月26日)
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