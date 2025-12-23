聖誕2025｜周守仁：大埔火災令人意識生命脆弱　聖誕節意味清晰出路

天主教香港教區主教周守仁樞機發表聖誕文告，表示在大埔火災再次深深意識到生命的脆弱，認為聖誕節正是給予保證，聖誕節意味著擁有清晰的出路，通往嶄新而充滿希望的人生。
談到世界局勢，周守仁指戰爭幾乎每日發生，造成無謂殺戮；一些國家以極端主義對抗極端主義，形成惡性循環；經濟改善不足，令中產與勞動階層難以重燃希望，富者愈富、貧者仍在掙扎。雖然金融業有復甦跡象，但本地經濟復甦依然緩慢。他又指，天主子接納了複雜的人性，使其重新變得尊貴，認為人性雖不完美，但這正是美麗之處，讓人懂得體恤、憤怒或渴望原諒。他提醒大眾不要利用人性來嘲諷他人的不足，否則會導致自我毀滅，應致力滋養內在的美善。
教育是教導孩子自我發現
周守仁又提到教育議題，表示香港的教育仍聚焦於以功利主義為導向，強調功能的幅度，仍然未轉向為以關懷和尊重去看待青年。他認為教育的本質，不是主要用來促進地區繁榮的工具，或為公職、專業服務或勞動市場等輸送畢業生，認為教育的基本使命是教導孩子自我發現，而不是把他們塑造成千篇一律。他說，在傳統的教育方式之外，還有其他的教育途徑，或許更切合那些擁有不同學習風格、有待發掘自身才華的孩子。他認為應該鼓勵不同的方式或途徑發展起來，讓青年能夠在合適的平台上展現才華。
倡接納跨文化 歡迎移民
周守仁樞機表示，香港歷來都是一座移民城市，有著跨文化性的特徵。歧視非主流文化只會傷害香港，因此需要敞開胸懷，接納跨文化的動力，歡迎移民，讓城市蓬勃發展。他又說，不同事項都不能單靠政府的政策，需要善意、積極行動和合作，要跨越意識形態和傳統框界，才能共同建構帶有喜樂和希望的世界。他又指耶穌一家也是移民，因躲避當時統治者的死亡威脅而逃往埃及。