聖誕2025｜周守仁：大埔火災令人意識生命脆弱　聖誕節意味清晰出路

天主教香港教區主教周守仁樞機發表聖誕文告，表示在大埔火災再次深深意識到生命的脆弱，認為聖誕節正是給予保證，聖誕節意味著擁有清晰的出路，通往嶄新而充滿希望的人生。

談到世界局勢，周守仁指戰爭幾乎每日發生，造成無謂殺戮；一些國家以極端主義對抗極端主義，形成惡性循環；經濟改善不足，令中產與勞動階層難以重燃希望，富者愈富、貧者仍在掙扎。雖然金融業有復甦跡象，但本地經濟復甦依然緩慢。他又指，天主子接納了複雜的人性，使其重新變得尊貴，認為人性雖不完美，但這正是美麗之處，讓人懂得體恤、憤怒或渴望原諒。他提醒大眾不要利用人性來嘲諷他人的不足，否則會導致自我毀滅，應致力滋養內在的美善。