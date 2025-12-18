聖誕2025｜港鐵大部分鐵路綫平安夜及除夕通宵行駛　東鐵綫來往羅湖站除夕延長服務

港鐵宣布在平安夜及除夕，大部分鐵路綫會通宵行駛。另外，港鐵會配合除夕羅湖口岸的服務安排，相應地延長當晚東鐵綫來往羅湖站的過境列車服務，詳情稍後公布。而東鐵綫來往落馬洲站的列車則維持原有服務時間

在平安夜及除夕，除了機場快綫、迪士尼綫及東鐵綫來往羅湖及落馬洲站，港鐵其他鐵路綫會通宵行駛，並會自下午3時起逐步加強列車服務，提早行駛晚上繁忙時段班次。迪士尼綫會配合樂園活動，於除夕延長服務至凌晨2時。7條輕鐵路綫，包括505、507、610、614P、615P、706及751綫亦會通宵行駛。而港鐵巴士506、K51及K54A綫則會於平安夜及除夕延長服務時間。