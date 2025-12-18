聖誕2025｜港鐵大部分鐵路綫平安夜及除夕通宵行駛　東鐵綫來往羅湖站除夕延長服務

港鐵宣布在平安夜及除夕，大部分鐵路綫會通宵行駛。另外，港鐵會配合除夕羅湖口岸的服務安排，相應地延長當晚東鐵綫來往羅湖站的過境列車服務，詳情稍後公布。而東鐵綫來往落馬洲站的列車則維持原有服務時間
在平安夜及除夕，除了機場快綫、迪士尼綫及東鐵綫來往羅湖及落馬洲站，港鐵其他鐵路綫會通宵行駛，並會自下午3時起逐步加強列車服務，提早行駛晚上繁忙時段班次。迪士尼綫會配合樂園活動，於除夕延長服務至凌晨2時。7條輕鐵路綫，包括505、507、610、614P、615P、706及751綫亦會通宵行駛。而港鐵巴士506、K51及K54A綫則會於平安夜及除夕延長服務時間。
將加密班次
為方便乘客於聖誕及新年期間出行，港鐵由明天起至明年1月4日，東鐵綫會於星期五、六、日及公眾假期加密早上及傍晚時段的列車班次，南行及北行班次均會比平時頻密。港島綫亦會於部分日子傍晚時段加強服務。因應較多市民在假期前往主題樂園，迪士尼綫會在晚上散場時段加密班次。
為配合乘客乘搭早班機出外旅遊，機場快綫會於12月22至24日在香港站提早開出頭班車；機場快綫亦會於12月24日、28日、31日及1月1日晚上延長服務時間，尾班車較晚由博覽館站開出，便利在亞洲國際博覽館參加活動的乘客。
高鐵（香港段）將會在12月20日至1月23日期間，周末、平安夜、除夕及部分公眾假期日子加開來往香港西九龍站及福田站的班次，每日最多加開13對列車，方便跨境旅客。