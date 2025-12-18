聖誕2025｜調查：近四成男士意欲北上消費 逾七成情侶憂經濟前景消費趨保守

交友約會公司HK Romance Dating Limited於11月底至12月初，透過電話及網上問卷方式訪問了219名女士及238名男士，受訪人士都是戀愛中，或已婚，以了解他們於今年聖誕的消費意欲及慶祝模式。 餐飲 消費 500元 以下比例增 結果顯示，出外吃聖誕大餐依然是主流選擇，有68%的男士和59%的女士選擇此項，與去年相約。地點選擇方面，酒店自助餐成為了今年男士的首選，佔32%，超越了去年的冠軍西餐廳。西餐廳依然是女士最愛，佔37%，但比例較去年的59%有所下降。餐飲上的消費趨向保守，男士在500元以下的選項，由去年11%，大幅上升至今年17%，女士方面則由去年15%，上升至今年17%。

海外旅遊熱情稍減 北上國內旅遊及消費的意欲在男士群體中有顯著增長，由去年的35%上升至今年的39%。女士選擇北上消費的比例則由36%輕微下降至25%。長途外遊的熱情亦有所減退，選擇海外旅遊的女士比例從51%下降至47%，而男士則從42%下降至32%。 對於預期消費減少的群體，「擔心經濟大環境不景，儲錢以備不時之需」依然是首要原因。今年有高達73%的男士和61%的女士因此而選擇節省開支，比例遠高於去年，顯示這對消費決策產生了重要影響。

HKRD創辦人張惠萍Anita Cheung (左)、創辦人黃嘉如Yubi Wong (右)。(HKRD)

港人送禮預算趨務實 在送禮計劃方面，表示沒有計劃送禮的男士比例從24%大幅下降至9%。當中，花和公仔/玩具/模型成為男士送禮的首選。女士方面，沒有計劃送禮物的比例維持在19%，與去年相約。她們最傾向送贈電子產品和衣服鞋履。

在聖誕禮物的預算上，43%男士的主要花費區間為501元至1000元，較去年大幅提升。而花費1001元至3000元的比例則從去年38%下降至今年26%。至於女士的禮物預算同樣集中在501元至1000元，佔38%，與去年相若，但選擇500元以下的比例由31%上升至34%。 近 3 成男士無想過收禮 女士方面，珠寶首飾繼續蟬聯最想收到的聖誕禮物冠軍寶座，佔26%，其次是手袋和海外旅遊套票。至於最不希望收到的禮物，電動遊戲產品佔比高達30%。男士方面，有26%男士沒有想過收禮物，電子產品依然是男士們的夢幻逸品，佔比達23%，花則再次成為男士最抗拒的禮物，佔41%。

情侶應以溝通為上 HK Romance Dating建議情侶應以溝通為上，發掘多元約會體驗。若有意外遊，應共同規劃行程及預算，建立「旅遊共享基金」，避免因金錢問題產生磨擦。而禮物「攻心為上」，體驗式禮物更顯心思，例如一同參加手作工作坊等。營造節日儀式感亦不一定要花費高昂，可以嘗試在家中佈置聖誕裝飾，一同烹調聖誕大餐；或到免費的戶外景點欣賞燈飾，感受節日氣氛。