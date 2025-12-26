聖誕2025｜黃家和料聖誕餐飲業生意跌一成　元旦情況恐比去年遜色

聖誕假期長周末昨日展開，有66萬4千多人次香港居民出境。香港餐飲聯業協會會長黃家和在港台節目《千禧年代》表示，昨晚11時許的中環蘭桂坊人流不算多，商場人流亦不及預期好，估計聖誕期間的餐飲業生意較往年下跌一成。

黃家和指出，大灣區的競爭非常劇烈，與去年聖誕比較，客人的整體消費力進一步下降，食肆餐價沒有明顯加幅，部分甚至輕微下調；內地旅客的消費力亦比以往減少，相對疫情前，去年聖誕節內地遊客的平均消費減少15%，估計今年人均消費更會減少兩成，因此，即使多了內地客來港，消費力減弱對本港的影響是大。

黃家和表示，聖誕期間，尖沙咀及西九一帶的人流相對暢旺，連帶佐敦、中區及灣仔的生意較好，但其他地區沒有大型的聖誕活動，人流相對冷清。他又預計元旦的情況會比去年遜色，當局取消了除夕煙花匯演，維港兩岸的餐廳都有退訂，有一定影響。

陳宗彝相信「粵車南下」能補足北上消費影響

候任選委界立法會議員、美麗華首席營運總裁陳宗彝在同一節目說，集團屬下位於尖沙咀的酒店出租率有九成，房價比去年略為加價5%，位於灣仔的酒店出租率達到95%，房價加價一成。他說，內地沒有聖誕假期，香港的聖誕氣氛吸引不少來自北京及上海的旅客，四成酒店住客是內地人，主要是年輕人。陳宗彝指出，本港取消了除夕煙花，業界感到有點失望，元旦酒店預訂率不及聖誕節，但比率仍有大約90%，他又相信，「粵車南下」入市區能夠補足部分北上消費的影響。