聘六成殘疾員工撐傷健共融 良心Cafe不敵疫情結業

由尖沙咀店至銅鑼灣店，經過4年多的打磨，Fiona表示經歷很多，亦體驗到做老闆不易，坦言聘用殘疾員工的實際執行上有不少困難，「例如客人異樣的目光，與健全員工的協調」。在銅鑼灣這種節奏急速的餐廳，工作講求快靚正，她從訓練上著手，「每個步驟要講得很清楚，會加入視覺提示。」Fiona稱，殘疾員工的工作效率可能稍慢，但身上亦有很多特質值得欣賞，「我好欣賞他們那份獨特的固執和堅持，他們亦十分用心學習，對僱主和餐廳的忠誠度較深，以及十分尊重自己的工作。」

老闆之一Fiona是特殊學校老師也是生涯規劃導師，她表示看到不少殘疾學生能力不錯，但就業狀況不理想，「僱主都不太想聘用，學生畢業後百無聊賴，令我思考他們的父母百年歸老後，他們怎麼辦？但其實他們是有能力的。」於是Fiona拿出積蓄，2018年首在尖沙咀開設Séan Cafe，「因為我真的很想站在僱主角度，看看不願意聘請他們的原因。」2年後，尖沙咀的生意發展良好，「但店舖太細，無辦法聘請很多殘疾員工，搬大一點，咁就可以聘請更多人。」

餐廳開張時已經聘用四成殘疾員工，高峰時期聘用六成，包括唐氏綜合症、發展遲緩、自閉和聽障人士等。Fiona表示，同事之間性格和能力不同，難免有摩擦，他們有時會抱怨「為甚麼你經常聽不到」、「工作很慢」等；部分同事很體諒包容，但亦有人認為「與其請他們，不如請正常人把工作做好些」。Fiona理解每個人有不同想法，坦言這些問題難解決，但透過相處都能互相體諒。

抗疫三年，飲食業都在掙扎求存，正當社會以為實施「0+3」能對香港經濟帶來曙光，Fiona慨嘆措施實施後，生意額竟大跌四成，看到附近的小食店一間接一間倒閉，「我哋守唔到落去了。」她指第五波疫情初期，有政府資助和業主的租金優惠，「當時無咁傷，即使無錢賺都無蝕。」但「來到疫情第三年，很多香港人離港、0+3後港人有空餘時間都去了旅行，這段時期最難過，銅鑼灣人流亦少了很多，9月蝕得最多，近20萬元，5月至今蝕近90萬元，(估計)捱到11、12月，情況只會更差。」Fiona表示，由於經濟低迷，餐廳今年5月已一度想結束營業，「當時已陸續把餐廳內的殘障同事轉介至其他場所工作」，希望減少對他們的影響。

今日餐廳結業，Fiona縱感無奈，但感已盡力，心態亦十分豁達，「叫做了結自己的心事，起碼我嘗試了。我對客人和餐廳一直都很用心，只是經濟環境艱難，所以不算有遺憾，好和壞的時候都經歷過，已圓夢。」回望這趟旅程，Fiona指初心不變，「如果單看頭幾年，我覺得自己係成功㗎，因為真的可以幫殘疾學員做到訓練和招聘，沒有違背自己的宗旨。現在我真的可以以僱主身份來說請他們的好處，例如勤力、學習專心、忠誠度高等。」問及將來有否機會重開，Fiona表示要視乎家人會否離港生活，以及香港的經濟如何發展，在未清楚前景前再開的機會不大。