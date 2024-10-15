聘大學生做科技專員深偽「換面」 交心呃錢 設龍虎榜刺激業績 警破跨境詐騙集團拘27人 涉逾3.6億元

犯罪集團都要追趕科技，更會聘用主修數碼媒體的大學畢業生作科技專員，夥海外詐騙分子搭建虛假加密貨幣投資平台行騙；更會利用「AI生圖」及深偽技術(Deepfake)「換面」，以「美少女」假面孔尋找獵物視像「談心」，終讓對方墮投資騙局陷阱。警方日前搗破一個如「KK園區」的詐騙中心，拘捕27人，普遍較年輕及擁較高學歷，當中6人大學畢業；受害者則包括本地及東南亞人士，涉款逾3.6億元。警方又指，獲聘的求職者會獲告之集團真實業務，但各人為高達四成的分佣甘淪為騙徒工具；而集團分工精細且有系統，甚至製作龍虎榜激勵成員刷「業績」。

被捕的21男6女，年齡介乎21至34歲，包括詐騙集團骨幹成員，主腦為29歲有黑幫背景的男子，逾半被捕人擁有中六或以上學歷，當中6人在本地大學畢業。行動中檢獲41部電腦和伺服器及137部手提電話，另檢獲逾20萬港元現金和名貴手錶，懷疑是部分犯罪得益。據了解，當中一隻值200萬元Richard Mille名錶屬主腦，亦檢獲一隻值30萬元勞力士手錶。在一名被捕「小隊隊長」的辦公室內，檢獲鐵通及鐵錘等攻擊性武器。警方根據情報經兩個月調查後，鎖定集團位置及成員身份，在本月9日採取拘捕行動，搗破集團設於紅磡一工廈單位的跨境詐騙中心，單位近4,000呎，裝修、門面與一般辦公室無異，估計運作一年。新界南總區刑事總部高級警司方志堅形容，今次是罕有發現一個相當具規模、具組織性，分工非常仔細，並在本港作實體操作的跨境詐騙中心。

分工精細設不同部門

集團設不同部門，包括指導培訓員工的「訓練」部、執行詐騙工作「詐騙行動」部、提供深偽技術「技術支援」部，以及行政事務的「會計及庶務」部等。訓練部製作手冊及提供講稿，讓成員了解詐騙話術，讓受害人更快墮入詐騙陷阱；亦會招聘主修數碼媒體的大學畢業生，與海外詐騙分子及科技專才搭建虛假加密貨幣投資平台。新界南總區刑事總部警司姚永勤指，集團會透過社交平台招聘文員或打字員，申請者亦不乏擁高學歷者，獲聘後會告知集團真正業務，惟各人得知在行騙成功後，可獲高佣金便受金錢蒙蔽，甘願成為詐騙集團的成員。消息指受聘成員無底薪，但可從每宗騙款抽三至四成作為報酬。

集團行騙手法則結合網上情緣騙案及投資騙案；成員在社交平台接觸受害人，向對方傳送透過AI生產的照片，會塑造成外形、性格、學歷和職業等方面均條件優越，引誘男性陷「情網」。騙徒更會使用深偽技術與對方透過視像「談心」，令獵物以為能與「優越條件女性」發展情侶關係後便放下戒心，騙徒便以各式藉口引誘他們投資；但部分「優越條件女性」其實是男兒身。姚永勤透露，初步調查發現，集團為鼓勵隊員有歸屬感及上進心，會設立所「業績龍虎榜」，行騙最多的隊名及成員會列在龍虎榜，「我們見到首名人士，過往一個月成功騙得26.6萬美元。」

新界南總區刑事總部防止罪案辦公室總督察陳詠君指，今年首7個月，全港錄得逾2.4萬宗騙案；當中涉投資騙案約2,700宗，涉款逾17億元。她提醒市民，交友或作任何投資時都要謹慎，如可到證監會網頁確認一下虛擬資產交易平台是否持牌。若對方一直拒絕見面，有可能代表騙徒使用深偽技術「換面」行騙。