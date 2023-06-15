聯乘本地藝術家打造藝術屋苑社區 NOVO LAND北歐式美學生活體驗 沐浴自然與藝術 拓展健康身心靈

北歐風設計憑著簡潔舒適、崇尚自然的特色，成為近年熱門的室內設計風格，而設計背後，往往亦反映出港人對自然與休閒生活的追求。新鴻基地產（新地）位於屯門私人住宅發展項目「NOVO LAND」，其度假式園林住客會所「NOVO Resorts」就以北歐式幸福及健康生活為主題，破天荒邀請資深藝術家林旭輝擔任藝術總監及策展人，連同數十位本地資深及年輕藝術家，為屋苑度身創作101件藝術品，打造一個藝術屋苑社區，並期望透過各式各樣的藝術品，讓住戶每天都能夠沐浴於自然與藝術氛圍，為身心靈締造簡約、悠閒、舒適的空間。
瑞典斯德哥爾摩地鐵站藝術畫廊為藍圖
獲邀擔任「NOVO LAND」藝術總監及策展人的林旭輝表示，香港人生活步伐急速，確實需要一個能夠喘息的空間，藝術正正有療癒人心的作用：「綜觀多個有關幸福指數的調查，不難發現北歐國家如芬蘭、挪威、丹麥等總是名列前茅，除了歸功於國家經濟及社會福利等因素外，它們更有著濃厚的文化藝術氛圍，人們自小便懂得尊重大自然、將創作及欣賞藝術融入生活。」
林旭輝亦指，當他收到新地邀請後，很快便確立以瑞典斯德哥爾摩地鐵站藝術畫廊為「NOVO LAND藝術社區」的設計藍圖，並積極向8個界別的本地資深及年輕藝術家發出邀請，創作出的101件藝術品涵蓋壁畫、雕塑、西方繪畫、中國藝術、攝影、數字藝術、裝置藝術及工藝美術，讓住客感受仿如置身於藝術館般的體驗，同時具備互動元素，進一步感受幸福的健康生活。「很感激新地是次的合作邀請，不但能夠為都市人建立一個共享藝術屋苑社區，同時亦為香港來自不同背景的藝術家提供平台，推動與啟迪藝術氛圍及教育。」
林旭輝：為屋苑增添朝氣、歡樂和諧氣息
大自然之美，總是令人嘆為觀止。林旭輝亦特別將大自然元素帶到「NOVO LAND」，先後創作出大型壁畫〈曉藍鵲〉與〈與藝共舞〉，以及雕塑〈與大角鹿共舞〉：「我希望透過作品為屋苑增添一份充滿朝氣、歡樂和諧的氣息，更象徵綠色生活概念，鼓勵住戶珍惜自然生態與愛在家園，並達至全人健康。」
曾昭昶Uncle：鼓勵住客追求更健康生活態度
想擁有健康的身體，恆常運動必不可少。甫進入會所健身房，本地噴漆塗鴉藝術家曾昭昶（Uncle）的噴漆壁畫〈活力之舞〉立即映入眼簾。Uncle指，全幅畫以黑白錯體手法，呈現男女健身時的速度與動感，而綠色線條代表活力與環保，紫色點綴則可增添浪漫感：「作品融合簡約、實用與自然美學，展現現代北歐風格的年輕活力感之餘，亦能夠鼓勵住客追求健康與環保的生活方式。」
王丹媚Elisa Art：美育基地從小培養欣賞藝術
藝術對於孩童成長期的自我表達及創意發展有許多好處，本地年輕藝術家王丹媚（Elisa Art）亦希望透過其作品〈我愛【北歐風】〉從小培養孩童欣賞藝術美學：「作品以7個視覺元素和7個設計元素創作，標配一套以孩子為中心的美感教育課程，善用『NOVO LAND』歡樂、綠色健康與大自然環境作美育基地，啟發孩子創造力、想像力和審美力。」
結合智能科技了解101件作品 將定期舉辦導賞及學藝工作坊
新地工程管理部策劃總監伍則堅指，是次合作充分反映商界扶持本地藝術創作的可行性，而新地亦一直緊貼社會脈搏，與時並進優化住戶生活體驗：「住戶可以透過專屬手機應用程式隨時了解101件藝術作品的創作理念、藝術家資料等，而每件作品亦會設QR code供觀賞者掃描。未來NOVO Resorts會所將定期舉辦藝術導賞及教學，提供不同的創意工作坊，藉此連繫屋苑各住戶，建立一個自由交流和探索藝術的社交平台，長遠提升身心靈健康，體現屋苑社區歡樂和諧共融。」伍則堅亦指出，「NOVO LAND」是全港首個住宅發展項目同時獲得三個國際級健康認證，包括：《WELL健康社區標準™》、《WELL健康建築標準™》Version 2預認證（以金色級別為目標）及 Fitwel 健康建築「二星級」認證，給住戶一個全面健康舒適的居住環境。