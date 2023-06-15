聯乘本地藝術家打造藝術屋苑社區 NOVO LAND北歐式美學生活體驗 沐浴自然與藝術 拓展健康身心靈

新地工程管理部策劃總監伍則堅（中）及「NOVO LAND」藝術總監及策展人暨資深藝術家林旭輝（左二），邀得數十名藝術家為屋苑創作藝術品。相中為其中三名年輕藝術家，包括王丹媚Elisa Art（左一）、Bao Ho（右二）及曾昭昶Uncle（右一）。

北歐風設計憑著簡潔舒適、崇尚自然的特色，成為近年熱門的室內設計風格，而設計背後，往往亦反映出港人對自然與休閒生活的追求。新鴻基地產（新地）位於屯門私人住宅發展項目「NOVO LAND」，其度假式園林住客會所「NOVO Resorts」就以北歐式幸福及健康生活為主題，破天荒邀請資深藝術家林旭輝擔任藝術總監及策展人，連同數十位本地資深及年輕藝術家，為屋苑度身創作101件藝術品，打造一個藝術屋苑社區，並期望透過各式各樣的藝術品，讓住戶每天都能夠沐浴於自然與藝術氛圍，為身心靈締造簡約、悠閒、舒適的空間。

瑞典斯德哥爾摩地鐵站藝術畫廊為藍圖

獲邀擔任「NOVO LAND」藝術總監及策展人的林旭輝表示，香港人生活步伐急速，確實需要一個能夠喘息的空間，藝術正正有療癒人心的作用：「綜觀多個有關幸福指數的調查，不難發現北歐國家如芬蘭、挪威、丹麥等總是名列前茅，除了歸功於國家經濟及社會福利等因素外，它們更有著濃厚的文化藝術氛圍，人們自小便懂得尊重大自然、將創作及欣賞藝術融入生活。」

林旭輝亦指，當他收到新地邀請後，很快便確立以瑞典斯德哥爾摩地鐵站藝術畫廊為「NOVO LAND藝術社區」的設計藍圖，並積極向8個界別的本地資深及年輕藝術家發出邀請，創作出的101件藝術品涵蓋壁畫、雕塑、西方繪畫、中國藝術、攝影、數字藝術、裝置藝術及工藝美術，讓住客感受仿如置身於藝術館般的體驗，同時具備互動元素，進一步感受幸福的健康生活。「很感激新地是次的合作邀請，不但能夠為都市人建立一個共享藝術屋苑社區，同時亦為香港來自不同背景的藝術家提供平台，推動與啟迪藝術氛圍及教育。」