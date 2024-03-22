聯儲局態度鴿派 料最快6月出手 港下半年減息有望

美國聯儲局一如預期維持利率5.25至5.5厘不變，連續5次議息均按兵不動，點陣圖顯示聯邦基金利率中位數維持4.6厘不變，意味今年減息3次共0.75厘方向未變，而市場解讀為「偏鴿」表態。主席鮑威爾(下圖)重申當通脹回落至2%目標水平，今年某個時間減息是合適做法，但未有透露時間表。分析認為，聯儲局最快6月開始減息，最多料減4次，而預期本港銀行將調低最優惠利率(P)僅1至2次，每次幅度為0.125厘，即最多共0.25厘，減息加撤辣有利樓市氣氛。

鮑威爾指，今年首兩個月通脹高企，可能是季節性因素影響，重申當通脹回落2%目標水平將會減息，並指利率已達至頂層位置，如經濟表現符預期，某時間會放寬貨幣政策限制。美國今年2月通脹為按年增3.2%，即與目標水平有1.2個百分點距離。利率期貨顯示，5月維持利率不變的機會率增至91.7%，而6月減息0.25厘的機會率減4.8個百分點至62.6%，維持利率不變則近三成。

金管局回應時指，點陣圖顯示美國今年可能減息3次共0.75厘，惟確實時間及往後息率走勢仍存在不確定性，高息環境或會維持一段時間，相信港元拆息在往後一段日子將續處較高水平。

P或跟隨減息1至2次 減幅或一半

渣打大中華區高級經濟師劉健恆認為，聯儲局昨公布的點陣圖顯示，紓緩市場對今年只減息兩次的憂慮，亦顯示當局今年有較大決心減息，故維持今年6月開始減息，全年共減息4次預測不變。至於P或跟隨減息1至2次，減幅為美國一半即0.125厘，意味今年本港P料減0.125至0.25厘；當本港開始減息預期升溫，將紓緩供樓成本，再加上港府早前已撤辣，相信樓市交投暢旺形勢可延續，但樓價會否上升，仍屬言之過早。他續說，只要通脹維持朝2%目標進發，相信鮑威爾樂意考慮年中開始減息，惟他料當局在減息幅度及速度上或有所推遲。

另外，上海商業銀行研究部主管林俊泓料，若美國失業率升至4%以上，當局將於6月開始減息，年內減幅共0.75厘。而美元交易員已嗅到連環減息的結局，鮑威爾「鴿派」口吻只是強化他們「逢高沽出美元」的信念。

按息料回落至4厘之下

中原按揭董事總經理王美鳳指，議息聲明已釋出今年減息訊號，料接近年中將啟動減息，現時港元拆息仍高於按息，料現有按息主要為4.125厘，將橫行一段時間，預期下半年港元拆息將可逐步回落，有利改善銀行資金成本，本港年內按息料可回落至4厘之下水平。在撤辣及減息因素下，相信樓市氣氛向好，流轉量可回復健康活躍水平。