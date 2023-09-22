聯儲局放鷹 今年加息未完 息差壓力大 港銀恐追加P

美國聯儲局一如市場預期，議息後維持利率介乎5.25至5.5厘不變，是繼6月後今年第二度未有出手加息。而本港銀行跟隨按兵不動，最優惠利率(P)亦未有調整。市場焦點旋即揣測美息及港息後市走勢，市場普遍預期美國年內會再加息一次，而港息屆時將有機會跟加，甚至有追加可能。
聯儲局主席鮑威爾指，會在合適情況下進一步加息，利率維持在限制性水平，直至有信心將通脹持續降到目標水平。利率點陣圖顯示，12名官員料年內再加息一次，7人料續按兵不動，明年底利率為5.1厘，高於6月預期的4.6厘，反映明年減息次數僅兩次，較6月時少兩次。2025年底利率為3.9厘，6月時料為3.4厘。利率期貨昨顯示，11月維持利率不變機會率為68.6%，加息0.25厘機會率為31.4%，最快明年中開始減息。
本港主要銀行包括滙豐、恒生銀行(011)、中銀香港(2388)及渣打銀行等均未有調整P，利率介乎5.875厘至6.125厘不等。金管局指，聯儲局強調往後議息決定將續取決於最新經濟數據及過去一年多持續加息對經濟活動的影響。故加息周期是否完結仍有待確定，高息環境應維持一段時間。港元拆息可能續處較高水平。
施永青：聯儲局暫停加息 對港有紓緩作用
中原集團創辦人施永青回應查詢時指，即使預計美國年底前會再加息一次，惟相信加息周期臨近尾聲，「之前市場擔心會一直加息，今次暫停屬『好消息』，將對香港有紓緩作用。」他又指，息口走勢要視乎整個經濟環境，目前利率已超越美國大部分正常企業負擔能力，「公司做生意賺到都唔夠俾息，根本無辦法生存，影響到經濟增長，就需要減息。」
景順亞太區(日本除外)環球市場策略師趙耀庭認為是次聯儲局是「鷹派暫停加息」，利率預測意味著年內將再加息一次，令人擔心是有關明年底利率預測的變動，預示明年減息僅兩次，長遠而言，預測利率保持相當高位，出乎市場意料。
中銀香港個人數字金融產品部財富策略及分析處高級財富策略師張詩琪認為，較能反映利率預期的美國2年期國債債息，曾升至5.17厘約17年高位，說明若通脹未有明顯回落，年內續會收緊貨幣政策，高利率至少要維持一段較長時間。
高盛將聯儲局減息預測由原來明年第二季推遲至第四季，合共減幅由1厘，現料僅減0.5厘；摩根士丹利則料明年3月將首次減息。
港息方面，浸會大學會計、經濟及金融學系副教授麥萃才認為，除要視乎本港銀行體系結餘外，亦要留意同業拆息走勢，以及銀行本身頭寸等因素而定，不排除港銀年內有機會同步加P，甚至可能會追加。
按揭利率料處4厘水平
中原按揭董事總經理王美鳳指，銀行早前率先上調新造按揭息半厘以紓緩息差，故今次維持P不變，由於是次加息期港P僅累加0.875厘，美息則累加5.25厘，加上P加幅少於拆息升幅，按息仍落後於拆息，而現時拆息較易因應港元供求變化及美息走勢而波幅，與樓按相關的1個月拆息將處於4厘至5厘水平，對比現時正在供樓及新造按揭實際按息介乎3.375厘至4.125厘，銀行仍未解除加息壓力，年內銀行或需追加P以紓緩息差壓力，而港按息料處4厘多水平。