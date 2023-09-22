聯儲局放鷹 今年加息未完 息差壓力大 港銀恐追加P

美國聯儲局一如市場預期，議息後維持利率介乎5.25至5.5厘不變，是繼6月後今年第二度未有出手加息。而本港銀行跟隨按兵不動，最優惠利率(P)亦未有調整。市場焦點旋即揣測美息及港息後市走勢，市場普遍預期美國年內會再加息一次，而港息屆時將有機會跟加，甚至有追加可能。

聯儲局主席鮑威爾指，會在合適情況下進一步加息，利率維持在限制性水平，直至有信心將通脹持續降到目標水平。利率點陣圖顯示，12名官員料年內再加息一次，7人料續按兵不動，明年底利率為5.1厘，高於6月預期的4.6厘，反映明年減息次數僅兩次，較6月時少兩次。2025年底利率為3.9厘，6月時料為3.4厘。利率期貨昨顯示，11月維持利率不變機會率為68.6%，加息0.25厘機會率為31.4%，最快明年中開始減息。

本港主要銀行包括滙豐、恒生銀行(011)、中銀香港(2388)及渣打銀行等均未有調整P，利率介乎5.875厘至6.125厘不等。金管局指，聯儲局強調往後議息決定將續取決於最新經濟數據及過去一年多持續加息對經濟活動的影響。故加息周期是否完結仍有待確定，高息環境應維持一段時間。港元拆息可能續處較高水平。