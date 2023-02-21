聯合冧手術燈6枚螺絲全斷 醫管局檢查全數50支同品牌燈 16支可能存在風險

聯合醫院手術室日前有大型手術燈從天花墮下，擊中一名麻醉助理：涉事的手術燈由Getinge生產，醫管局檢查全數50支Getinge品牌的手術燈後，發現合共16支的螺絲「可能存在風險」，已暫停使用並要求承辦商盡快更換有關螺絲，有小量預約手術服務受影響需要改期。醫務衛生局長盧寵茂發表聲明指，今次事件絕對不能接受，已要求醫管局必須與承辦商嚴肅跟進及徹查事件。另外，中大醫院亦發現同品牌手術燈有「潛在風險」。 醫管局昨進一步交代大型手術燈墮下事件，指當局已檢查公立醫院手術室全數50支由Getinge生產的不同型號手術燈，發現共16支的螺絲「可能存在風險」，為確保病人和員工安全已暫停使用該16間手術室，並要求承辦商盡快更換有風險的螺絲，有小量預約手術服務受影響要改期；其餘34支手術燈已確定安全可繼續使用。醫管局發言人表示，事件後已要求承辦商Getinge加密至每一至兩周檢查手術燈一次，並已委託獨立工程事故分析專家林超雄調查成因。突然墮下的大型手術燈自2015年開始使用，連同顯示屏總重量達百多磅，由生產商Getinge負責保養，對上一次保養為去年12月。手術燈以6枚螺絲連接嵌入天花混凝土內的基座，醫管局高級行政經理(工程)源柏樑昨晚在一個電台節目稱，涉事手術燈部分螺絲斷裂後，或令其他螺絲的負荷增加，在一段時間後便全數斷裂並墮下，專家會調查螺絲鬆脫原因。他續稱，專家初步相信手術燈設計沒有大問題，而螺絲質素亦經過原廠審核，「螺絲個批次都有機會有問題，但螺絲通常都唔會有好大問題。」

檢查不同品牌手術燈 望3至5日完成 全港公立醫院共有29支涉事型號的手術燈，連同墮下的手術燈最少12支同款手術燈有螺絲鬆脫。源柏樑形容，今次意外較為罕見，「真係未見過一支燈跌落嚟」，又解釋手術燈一向要按需要移動，相信設計已足以應付轉動力、向上和向下的力、剪力等。為安全起見，相關手術室已立即停用直至更換螺絲。他表示，餘下17支雖然沒有問題，但基於安全考慮都會更換所有螺絲，又稱醫管局已安排檢查其他供應商的手術燈，目標3至5日內完成。 涉事手術燈的供應商在港有工程人員，源柏樑稱事發後已即時要求身處外地開會的負責人，一同往醫院巡查和檢視，而法國的生廠商則暫無代表來港。至於事發過程，醫管局總行政經理(醫療成效及科技管理)黎靖匡昨早在另一節目表示，手術室當時只有正檢查手術燈的麻醉助理，有機會因移動手術燈作檢查釀成意外。 盧寵茂昨就事件發表聲明，形容今次事件非常嚴重，絕對不能接受有手術室的高規格醫療器材出現如此嚴重事故，已責成醫管局必須與承辦商嚴肅跟進和徹查事件，包括檢視相關器材設計、物料和維修保養等問題，以及盡快按風險評估檢查所有懸掛設備。