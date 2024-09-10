聯合醫院地盤外勞投訴剋扣工資　工會引述中介聲稱明日接載來港開工

聯合醫院擴建工程有外勞昨日在地盤外抗議，投訴被管理公司剋扣工資。協助外勞工友的工會透露，工友在獲發應得工資後，再被要求繳付額外款項才可繼續留港工作，及後所有外勞泥水工更遭即時解僱。約30名受影響工友向深圳公安求助後與中介公司調解，工會在會後引述中介代表聲稱，明日(10日)會安排巴士接載工友來港上班；發展局已責成總承建商保障輸入勞工權益。

一批聯合醫院重建項目的外勞建築工人，前日在地盤門外抗議被管理公司剋扣工資和遭巧立名目徵收各種不同費用。工人在香港建造業總工會介入後，已收到3萬元應得薪金，惟同日晚上乘搭旅遊巴返回深圳宿舍途中，所屬管理公司再要求他們繳交6,000元，方可繼續留港工作，由於車上工人均沒有繳款，最終所有人收到短訊稱遭直接解僱。

三十多名受影響工友今日已在深圳公安派出所報案，公安認為屬合同糾紛，安排工友與中介公司開會調解。雙方經過約3小時會議後，建造業總工會引述中介承諾明日會安排巴士接載有關外勞開工，工會副理事長趙建強又稱二判才是僱主，中介公司無權解僱。他今早在一個電台節目建議，日後可由總承建商幫助因沒有證件等而無法在港開銀行戶口的工友開戶，再直接存入薪金，毋須依賴中介公司出糧。

勞工處：高度重視保障外勞僱傭權益

發展局表示，周一晚上已經知悉並介入事件，總承建商和分包商已承諾不會解僱該批外勞，並已責成總承建商保障輸入勞工權益，強調政府絕不姑息剝削勞工權益事件，會繼續與工會和承建商繼續保持緊密聯繫，防止輸入勞工計劃被濫用，並致力維護勞工權益。