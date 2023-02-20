聯合醫院墮下手術燈螺絲全數斷裂　公院共12支螺絲鬆脫

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聯合醫院周六(18日)發生罕見意外，有手術室的手術燈突然從天花塌下，擊中一名麻醉助理的肩膊。連同墮下的手術燈，各間公立醫院共有29支同型號手術燈，醫管局檢查後發現有12支螺絲鬆脫，分布在4個聯網共10間醫院，12間手術室現已停用以作詳細檢查和更換零件。

安全起見停用12間手術室

醫管局高級行政經理(工程)源柏樑今日(20日)在一個電台節目表示，涉事手術燈全數6口螺絲斷裂，但未知何時斷裂。他解釋，手術燈要經常移動，「少不免有少少鬆」，認為螺絲鬆動不代表一定有事。

源柏樑並透露，涉事手術燈已使用近12年，連顯示屏重約100至200磅。醫管局已邀請專家調查事件，他表示會循手術燈設計、螺絲物料、維修程序等方向調查，初步認為設計沒有大問題。