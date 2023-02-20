聯合醫院墮下手術燈螺絲全數斷裂　公院共12支螺絲鬆脫

【18:50更新：加入盧寵茂聲明】
聯合醫院周六(18日)發生罕見意外，有手術室的手術燈突然從天花塌下，擊中一名麻醉助理的肩膊。連同墮下的手術燈，各間公立醫院共有29支同型號手術燈，醫管局檢查後發現有12支螺絲鬆脫，分布在4個聯網共10間醫院，12間手術室現已停用以作詳細檢查和更換零件。
安全起見停用12間手術室
醫管局高級行政經理(工程)源柏樑今日(20日)在一個電台節目表示，涉事手術燈全數6口螺絲斷裂，但未知何時斷裂。他解釋，手術燈要經常移動，「少不免有少少鬆」，認為螺絲鬆動不代表一定有事。
源柏樑並透露，涉事手術燈已使用近12年，連顯示屏重約100至200磅。醫管局已邀請專家調查事件，他表示會循手術燈設計、螺絲物料、維修程序等方向調查，初步認為設計沒有大問題。
不排除因老化震盪釀禍
醫管局總行政經理(醫療成效及科技管理)黎靖匡在同一節目稱，不排除因老化、震盪等原因導致意外，又說手術室每年都會做一次詳細保養檢查，對上一次檢查是去年12月。他續說，部分需預約手術需要改期，暫未知涉及病人數目。
盧寵茂指事件絕不能接受
醫務衞生局局長盧寵茂表示，絕對不能接受有手術室的高規格醫療器材出現如此嚴重事故，今早已就事件與醫管局管理層開會討論，並責成當局必須與承辦商嚴肅跟進和徹查事件，同時要檢視相關器材設計、物料和維修保養等問題，以及全速、妥善處理後續工作，如立即按風險評估盡快檢查所有懸掛設備。他又對受傷員工致以慰問，亦希望受事件影響的病人諒解，醫管局會盡量將對病人的影響減至最低。
醫管局回應遲公布：需時整理資料
意外發生翌日經傳媒報道後，醫管局才發出新聞稿交代事件。源柏樑表示，事發當日已即時要求承辦商負責人回港處理，翌日亦已邀請專家視察等，「相信我哋做嘅功夫唔係遲」，又解釋當局公布前需時整理資料。盧寵茂表示，已要求醫管局全面檢討處理類似事件的機制，包括整體危機管理和信息公布的流程，並要盡快提交檢討報告及改善建議。