聯合醫院墮下手術燈螺絲全數斷裂　同牌子共16支螺絲「可能存在風險」

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聯合醫院周六(18日)發生罕見意外，有手術室的手術燈突然從天花塌下，擊中一名麻醉助理的肩膊。醫管局今日(20日)表示，已檢查公立醫院手術室50支由Getinge生產、不同型號的手術燈，有16支因螺絲「可能存在風險」，已暫停使用並要求承辦商盡快更換有風險的螺絲。該16支已停用的不同型號手術燈，包括墮下型號的12支手術燈，它們均有螺絲鬆脫的問題，現已停用以作詳細檢查和更換零件，其餘17支同款手術燈檢查後證實安全，但基於安全考慮都會更換所有螺絲。

在今次意外後，醫管局已要求承辦商Getinge加密至每一至兩星期檢查手術燈一次，並已安排檢查其他品牌的手術燈，預計未來3至5日內完成。醫管局亦制定使用手術燈的最新指引供員工參考，加強保障病人及員工安全。

源柏樑：螺絲鬆不一定有事

醫管局高級行政經理(工程)源柏樑今早在一個電台節目表示，涉事手術燈全數6口螺絲斷裂，但未知何時斷裂。他解釋，手術燈要經常移動，「少不免有少少鬆」，認為螺絲鬆動不代表一定有事。

源柏樑並透露，涉事手術燈已使用近12年，連顯示屏重約100至200磅。醫管局已邀請專家調查事件，他表示會循手術燈設計、螺絲物料、維修程序等方向調查，初步認為設計沒有大問題。