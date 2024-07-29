聯合醫院引入新手術治療肩膀旋轉肌撕裂　整體可恢復七至八成

聯合醫院引入「上關節囊重建術」，治療患有嚴重旋轉肌撕裂的病人，認為手術效果理想，再出現撕裂的機會不高，但並非每名患旋轉肌撕裂的病人均適合做這項手術。（港台圖片）

因為年長而老化、或長期勞損而引致旋轉肌撕裂的病人，往往出現長期肩膀痛，嚴重的連手臂亦不能提高。聯合醫院去年年底引入「上關節囊重建術」，治療患有嚴重旋轉肌撕裂的病人，完成手術後平均只需住院3至5日，成功率達八至九成，病人再出現撕裂的機會不高，肩膀不會再痛，亦可以舉高手，整體恢復程度可達到七至八成。不過，此治療方法存在限制，例如，如果撕裂情況太嚴重，或病人的軟骨已經磨蝕，此手術未必適合，可能要接受人工關節置換的手術，即是「換𦥑」，不過，病人的出血量會較多，創傷亦較嚴重，患者平均需要住院1個星期。

手術由日本發明 引入香港已有數年

聯合醫院矯形及創傷外科顧問醫生麥年泰表示，「上關節囊重建術」主要是利用病人大腿表層的肌膜，進行肩關節囊的重建。他說，該手術由日本發明，雖然引入香港已有數年，使用情況未算相當普遍，而由於九龍東聯網服務的市民，長者數目較多，相信聯合醫院引入之後，能惠及更多區內老人家。

有75歲的病人，去年年底因跌倒導致左肩肌腱撕裂。他形容意外後「整隻手不能移動」，並沒有即時接受手術，只做過針灸和磁力共振，但情況沒有改善，最後決定接受醫生建議，進行「上關節囊重建術」。手術今年4月完成，他表示現時肩關節肌肉已能夠移動，做到拉丁舞舉手的動作，進步程度很大。