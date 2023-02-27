聯合醫院手術燈墮下揭儀器乏法規　林哲玄：落後如石器時代

聯合醫院早前發生大型手術燈塌下傷人事故，醫管局初步調查顯示，手術燈承辦商維修保養出問題。醫療衞生界立法會議員林哲玄今(27日)於電台節目中表示，暫時難以就哪方面或哪個人出問題下定論，但認為醫管局對於重要醫療器材的維修保養工作較隨便，事件打擊市民信心，有需要進一步追究。
林哲玄：完全石器時代做法
林哲玄表示，香港現時未有法例管制醫療儀器進口和銷售，認為十分落後，「買件嘢，話喺醫療儀器就係，完全石器時代做法。」且本港過往已兩度錯失立法時機，令人沮喪，他強調香港有需要制定法例加強監管，包括設醫療儀器註冊制，期間需檢視其安全性及國際性認證等。
過去一年投得醫管局6份合約
他又批評，醫管局不能依賴原廠維修保養，有責任多行一步，確保生產商維修保養做足功夫，包括要有突擊檢查和內部巡查，否則後果可以十分嚴重。而如若醫管局內部技術人員不足，可以與機電署合作。
醫管局日前交代初步調查結果，發現手術燈的主柱內6顆用作固定的螺絲全部斷裂，至少4顆螺絲出現金屬疲勞，另外揭發公立醫院共有23支手術燈有潛在風險，承辦商均為Getinge。該承判商在過去一年，同時承投醫管局6份服務合約，涉款逾3,000萬元，包括新生兒及兒童深切治療部安裝呼吸機等。