聯合醫院手術燈墮下擊傷員工　5支同型號手術燈有類似問題

【18:40更新】

有公立醫院手術室發生意外，一名醫護人員受傷。聯合醫院一間手術室昨日(18日)有手術燈突然墮下，擊傷一名麻醉助理的肩膊，麻醉助理到急症室檢查後已出院，傷勢無大礙。醫管局指，事發時手術室沒有病人，亦沒有其他職員或手術受影響。據了解，手術室事發時有其他醫護人員在場，而同款手術燈亦遍布聯合醫院、北區醫院、瑪嘉烈醫院和明愛醫院等手術室。

已安排檢查全港29間手術室

醫管局發言人表示，保養承辦商初步發現事件或與手術的螺絲狀態有關，該院有5支同型號手術燈均出現類似問題，承辦商會安排盡快更換，並已安排其檢查其他公立醫院共29間使用同型號手術燈的手術室，預計數日內完成。醫管局已通知各聯網暫時避免使用該型號手術燈，部分非緊急手術服務或需要改期，但公立醫院緊急手術服務會維持正常。

醫管局續指非常重視事件，會密切監察承辦商檢查進度，盡量將影響減至最低，亦會與承辦商嚴肅跟進事件，已責成承辦商深入調查事件成因和提交報告，並委托1位分析事故的工程專家協助分析事件成因。

工會：促醫管局嚴肅處理跟進責任

公共醫療醫生協會凌霄志接受本報查詢時，直言這些意外「一單都係太多」，促請醫管局嚴肅處理問題，並跟進成因和責任誰屬、是否醫院其他設備都有機會出現類似情況等。他強調，同類事件不可以再發生，「唔開心有同事受傷」，建議醫管局派出臨床心理學家，跟進涉事同事情況。