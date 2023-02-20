聯合醫院手術燈墮下　醫生協會：事件非個別情況冀當局徹查

基督教聯合醫院上周六(18日)發生罕見意外，院內一間手術室的手術燈突然從天花板墮下，壓中手術床，一名麻醉助理亦被手術燈撞傷肩膊。公共醫療醫生協會會長凌霄志在一電台節目中表示，日常使用的機件在毫無先兆下出現這情況，無疑對員工或病人會構成危險，情況令人吃驚及詫異。他形容事件聞所未聞，認為事件已響起警號，希望醫管局可盡快調查聯合醫院有手術燈掉下事故。

醫生協會：事件並非個別情況

而據凌霄志了解，事故發生後，廠商已派人檢查院內同一型號的手術燈，並發現有其他手術燈的螺絲同樣出現問題，顯示並非個別情況。其他聯網醫院亦有使用同一型號的手術燈，範圍遍佈急症室、專科門診小型手術室及產房等，擔心手術燈在手術進行期間掉下，將構成重大事故。他又指，醫護一般會在手術前先檢查器材，包括手術燈情況，若發現有問題會叫停手術。

理工大學機械工程學系榮休工程師盧覺強則表示，事件中手術燈連同支架，整台壓在手術床上，相信與手術燈所使用的螺絲狀態有關。他稱，現時全港所有醫院均須對同型號手術燈，進行承重力、以及材質等全面檢查，尤其是連接處的螺絲和電綫，更是檢查重點。同時，他亦建議手術燈連接天花板處，可加設一條高承重安全繩用作額外保護，防止類似事件發生。