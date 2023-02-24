聯合醫院手術燈墮下 醫管局：承辦商保養出問題 保留法律追究權利

聯合醫院大型手術燈墮下意外發生至今第七日，醫管局今日（24日）交代初步調查結果。醫管局事後翻查公立醫院同一品牌的共195支手術燈，發現23支有潛在風險，當中8支與聯合醫院掉落的是同一型號，其餘15支是其他型號。現時需停用的手術室。醫管局質素及安全總監黃立己指，承辦商保養出問題，醫管局對此非常不滿意，已即時停用所有有風險手術燈並進行維修，保留法律追究權利。

醫管局指，聯合醫院掉落的手術燈，由生產商Getinge負責保養，自2015年起使用，對上一次保養日期為2022年12月，事後檢查手術室所有同一承辦商的不同型號手術燈，發現有16支的螺絲可能存在風險，已暫停使用。醫管局又指，現時有8間手術室需要暫停，141名病人的非緊急手術受影響，全部已重新安排手術日期。

林超雄：斷開的螺絲屬金屬疲勞時常見的紋路

專家顧問林超雄表示，涉事手術燈6口固定內套筒螺絲全斷，最少4口斷開的螺絲呈現「海灘紋」，屬金屬疲勞時常見的紋路，料螺絲因不斷受震動，直至某階段無法抵受外力而斷開，其中一口斷開的螺絲更有鏽蝕現象，林超雄指，手術室環境良好、濕度適宜，螺絲不易生鏽，故相信螺絲問題非短時間內出現。他亦表示，其他Gentinge同一型號的23支手術燈在檢查期間，亦發現螺絲沒有扭緊或斷開的情況。