聯合醫院擴建前工頭向工人索賄判囚7個月 官斥：剝削工人血汗錢

廉政公署早前落案起訴基督教聯合醫院擴建項目一名分判商前「工頭」，向3名木工及紮鐵工索取及收受非法回佣共14,200元，以協助對方獲分判商聘用及在工作上優待對方。被告今日（29日）在東區裁判法院被判入獄7個月。

裁判官頒令被告歸還 14,200 元

裁判官林子勤判刑時斥責被告利用「工頭」身分剝削工人「血汗錢」，並指工人往往處於弱勢，因不想失去工作而屈服。裁判官又頒令被告須向星浩歸還14,200元，即相等於涉案非法回佣的金額。

案件於2021年1月至5月期間發生，當時星浩是基督教聯合醫院擴建項目的木模板及紮鐵工程分判商。被告為星浩「工頭」，案發時介紹了多名工人到該工地工作。工人受被告督導，日薪約1,300元至1,400元。