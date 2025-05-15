聯合醫院擴建工程延誤 年底分階段完成 盧寵茂：顧問和承建商表現不理想

聯合醫院的擴建工程原計劃去年完成，惟出現工程延誤，料今年底起才分階段完成。醫務衛生局長盧寵茂表示，因施工限制須對工程作調整，影響整體工程進度；且新冠疫情和顧問及承辦商表現不想理亦有關。他又指，日後發展計劃會盡量爭取在醫院鄰近的空置用地進行，冀減少對原有醫院運作的影響。
觀塘的聯合醫院現正進行擴建及重建工程，日間醫療大樓預計將於今年底起分階段完成，並最早於明年中分階段投入運作。盧寵茂昨在立法會回覆議員質詢時稱，由於工程是在聯合醫院現有運作期間進行，並且需要將新建大樓與現有院舍接駁，須因應各種施工限制對工程作出調整，影響整體進度，又指其他原因包括新冠疫情、工程環境限制、顧問及承建商表現不理想。
盧寵茂又說，當局吸取經驗後，日後發展計劃會盡量爭取在醫院鄰近的空置用地進行，減少對原有醫院運作的影響。
看不到涉承建商財政問題
九龍東議員鄧家彪表示，九龍東醫院聯網的復康服務較少，關注局方會否優先勘察土地，預備往後其他擴建工程。盧寵茂回應稱，現時相關的擴建工程會提升九龍東醫院聯網的療養及復康服務，新增560個床位，令九龍東聯網的總病床數量逾3,300個，符合整體需要。
立法會議員周浩鼎關注，工程延誤是否涉及承建商的財政問題。盧寵茂則指，2022年起醫管局總共發出139封書面提醒和警告，並向承建商及分包商發出9份不良表現報告，以及相關工程顧問分別發出5份不良表現報告。若發現有設計或施工安排不當而造成延誤，醫管局會按照合約跟進。他稱暫時看不到可能涉及財政問題。