聲沙或因聲帶有結節瘜肉囊腫 耳鼻喉科醫生︰持續數周應求醫

不少人都試過「聲沙」，但原來未必單靠休息、飲蜜糖水就可舒緩，部分是需透過言語治療，甚至手術才可解決聲音沙啞問題。有估計推算，每3人中有1人曾有聲音沙啞、「唔夠氣」、變調等聲線障礙問題。耳鼻喉科醫生提醒，情況持續數星期或以上便須求醫。有曾受「聲沙」困擾8年的教師憶述因當時聲線問題，難與學生溝通而感挫敗，更指接受治療後聲線比之前更盈耳。 九龍東醫院聯網耳鼻喉科副顧問醫生梁藹心指，聲帶疾病一般由過度使用聲帶或長期不正確發聲所致，其中以聲帶結節、聲帶瘜肉和聲帶囊腫最為常見。佔聲線障礙中，約兩成的結節問題大多可透過休息及言語治療解決，但瘜肉或部分囊腫情況則須做手術。

九東聯網年收1.2萬聲音障礙新症 九龍東醫院聯網的耳鼻喉科專科門診每年會收到約1.2萬個聲音障礙新症，較複雜的個案會再轉介至聲線診療所作更深入評估及治療，包括病人須接受「閃頻喉鏡檢查」，讓醫生檢視聲帶震動的慢動作情況，以及微創激光手術等。九龍東聯網聲線診療所現時平均每月處理約12至15個個案。 任職特殊學校老師十多年的馬女士曾因長期大量說話而出現聲帶瘜肉，於5年前接受藍光激光手術切除。她憶述，2010年時開始感覺聲帶有損傷，「講嘢嘅時候覺得有血腥味，俾針拮咁」。情況令她無法大聲說話，其後更惡化至間歇性失聲。馬女士於數年後曾求醫，但因擔心傷口較大及復發機會高，故只定期求醫檢查及接受言語治療，但情況未有改善，甚至曾需要請一周病假休息。

馬女士