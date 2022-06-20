聶德權將卸任稱深感光榮　黎棟國倡轉跑道選立法會

將卸任的聶德權稱深感光榮，強調他無論在政府內外，服務市民、建設香港、貢獻國家的初心都不會變。(資料圖片)

未過渡至下屆政府的公務員事務局長聶德權，任期至本月30日為止，他今日出席立法會公務員及資助機構員工事務委員會後表示，對於5年來出任政治委任官員，深感使命光榮，並祝願新一屆政府一切順利。

聶德權祝願新一屆政府順利

聶德權稱，過去5年出任政治委任官員，深感使命光榮，將銘記於心，強調他無論在政府內外，服務市民、建設香港、貢獻國家的初心都不會變，他呼籲全社會本著「維護一國、發揮兩制」基本原則，團結一致、全力支持新一任行政長官及特區政府，並祝願新一屆政府一切順利。被問到候任特首李家超是否曾邀請他進入新班子，聶德權就指，不會討論新政府組班工作。

至於在立法會會上，聶德權感謝委員會的支持以及過去兩年多以來的交流，曾擔任保安局局長的新民黨立法會議員黎棟國更打趣指他可考慮像他一樣參選立法會議員，以另一角色服務社會，惟聶德權未有回應。

此外，在會上討論到公務員高層職位的選拔聘任機制，聶德權指，政府擬在部份首長級職位推行對外招聘試行計劃。聶德權表示只會在政府內部競爭不足，或不一定需要由部門人員出任的首長級職位，試行對外招聘。他又說，現時大約有75%首長級公務員曾接受國家事務研習課程，目標是100%，但因近兩年疫情關係，有關課程暫停，原則是首長級公務員要定期接受相關課程。