職位空缺｜勞工處3月30日會展辦招聘博覽供3000職位　大灣區內地城市佔逾400個

勞工處於周四(30日)在灣仔會展舉行開拓新機遇招聘會暨「大灣區青年就業計劃」招聘博覽，為求職人士提供超過3,000個優質職位空缺，包括較適合大專或以上畢業生的空缺。

月薪介乎1.2萬至2.3萬元

開拓新機遇招聘會約有35間機構參加，提供超過2,600個不同行業的職位空缺，其中逾1,200個來自飲食、零售及酒店業。機構於會場設置櫃位，進行即場招聘，提供的職位類別廣泛，包括高級銷售經理、會計主任、系統工程師、投資分析師、社區關係主任、船舶營運助理主任、飛機工程執照學員、電子商務助理、營養師、註冊護士、市場推廣助理和客戶服務主任等。職位空缺大部分月薪介乎1.2萬至2.3萬元，約81%為全職空缺，約84%的職位空缺學歷要求為中七或以下，約68%的職位空缺毋須相關工作經驗。

另外，「大灣區青年就業計劃」招聘博覽共有20多間來自不同行業的機構參加，提供超過400個在大灣區內地城市的職位空缺，當中包括管理見習生、行政主管、銀行營運業務員、新聞編輯、產品設計師、工程師和商業智慧分析師等，並以不低於月薪1.8萬港元聘請合資格畢業生。2021至2023年獲頒學士或以上學位的香港居民可以申請有關空缺。「大灣區青年就業計劃」啓動禮及簡介會亦於同日下午2時30分舉行。

求職者或可即場面試

求職人士可即場遞交職位申請，有機會即場接受面試，亦可在勞工處設於場內的櫃位查詢該處提供的就業服務。​招聘活動於上午11時至下午5時30分在會展展覽廳3G舉行，費用全免。截止入場時間為下午5時。求職人士如欲進一步了解空缺詳情，可瀏覽勞工處的互動就業服務網站。