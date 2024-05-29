職務觸及人生各階段 入境事務主任︰具挑戰 滿足感更大

市民對入境處工作的印象，或只有在口岸檢查證件，以及換領護照或身份證。但實際工作極其多元化，由生到死，結婚及有下一代，旅行、留學及移民，人生不同階段均可能要到入境處。有入境事務主任分享指，工作充滿挑戰，舉例曾駐守身份證(行動支援)組，工作細緻到會考慮長者換證時要擺放拐杖位置，之後發現到市民能順暢使用服務，那份滿足感難以形容。

入境事務主任呂嘉陽於2017年加入入境處，他認為入境處工作充滿挑戰及滿足感，分享指曾於身份證(行動支援)組工作，期間需要由零開始設計9間換證中心，每項設計要由市民需求出發，例如桌面設計凹位是方便長者擺放拐杖，設計指示牌要有清晰指示。他稱能為市民提供順暢服務令他極滿足。