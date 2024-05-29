職務觸及人生各階段 入境事務主任︰具挑戰 滿足感更大

市民對入境處工作的印象，或只有在口岸檢查證件，以及換領護照或身份證。但實際工作極其多元化，由生到死，結婚及有下一代，旅行、留學及移民，人生不同階段均可能要到入境處。有入境事務主任分享指，工作充滿挑戰，舉例曾駐守身份證(行動支援)組，工作細緻到會考慮長者換證時要擺放拐杖位置，之後發現到市民能順暢使用服務，那份滿足感難以形容。
入境事務主任呂嘉陽於2017年加入入境處，他認為入境處工作充滿挑戰及滿足感，分享指曾於身份證(行動支援)組工作，期間需要由零開始設計9間換證中心，每項設計要由市民需求出發，例如桌面設計凹位是方便長者擺放拐杖，設計指示牌要有清晰指示。他稱能為市民提供順暢服務令他極滿足。
同於2017年加入的入境事務主任鄭苑儀，現於執法部專責調查組工作，負責調查違反入境條例案件；曾任在簽證及政策部——優秀人才及內地居民組等工作。鄭苑儀認為入境處工作多元化，如曾在駐粵辦入境事務組工作，協助在內地港人；透露曾處理在內地遇致命交通意外的個案，她與同事除支援傷者，亦要安撫家屬情緒。
紀律部隊工作要輪班，但亦不用放棄自己嗜好，本身是女子曲棍球港隊代表的鄭苑儀，去年於駐粵辦工作仍繼續代表港隊參與杭州亞運會，備戰期間，穗港「兩邊走」，每周有三、四日廣州下班後返港訓練，幸得部門及同事支持，容許她每日通勤，令自己工作之餘可以兼顧興趣。
目標招聘100人6月3日截止
入境處工作充滿挑戰，投考過程亦不簡單，須通過體能測試、筆試和面試，處方今年度目標招聘100名入境事務主任，正接受申請於6月3日截止。兩位過來人透露非「一take pass」，在第二次才成功加入，但指投考者只要做足準備並以平常心應考便可。呂嘉陽分享，在大學畢業前一年投考，面試時因為英文對答部分準備不足和緊張而表現失準，之後到倫敦工作假期，鍛煉英文口語能力，其後便成功投考。他認為考官期望考生具備勇於嘗試、靈活變通等特質，故面試時只須冷靜作答。
鄭苑儀認為只要願意花時間訓練，相信能夠應付體能測試，鼓勵有志者不應因體能測試而卻步，提醒應考時要保持姿勢標準，避免失分，並分享面試時要突出優點，多角度思考問題，展現全方位思考的能力。