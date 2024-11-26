職場佔人生8萬小時 香港人好鍾意返工？ 打工仔幸福感僅僅合格 老闆籲建有傾有講文化 幸福員工感受重視

「香港人真係好鍾意返工」這句話不論是真心或是自嘲，職場確實佔據了多數人人生的8萬小時，但打工仔在職場的日子過得開心嗎？本港有研究發現，港人認為工作的唯一目的僅為謀生，故職場幸福感微弱。有企業老闆以過來人身份，也提醒僱主「員工唔係你嘅工具，要當佢係一個人看待」，員工自然會產生幸福感。記者：簡淑敏 攝影：鍾式明、吳康琦、林靄怡

近期一套在台灣爆紅的劇集《X！又是星期一》有不少警世對白，當中有一段資深主管離職時向新員工的訓示：「拼死拼活為了甚麼，為了得到上司的認可、公司的認同嗎？問題是你們現在就算做到爆肝，公司也不會感謝你……這公司生病了，這個公司要的不是員工，它要的是狗……可憐，可悲呀！」 這些對白令不少人慨嘆「說中了」，反映打工仔的職場生活有多不濟。和富社會企業每年均會公布香港人開心指數，當中包括整體、學童、青少年、職場、家庭以及長者等6個開心指數；東華學院護理學院副院長(研究)林清指出，去年的職場開心指數顯示，港人的職場幸福感只是僅僅合格的5.15分(滿分為10分)。除了金錢以外，逾半受訪港人(62%)認為工作沒有任何目的，無特別意義，或許這反映多數人只是「需要返工多於鍾意返工」。



港幸福指數猶如第三世界 本身是管理學學者的鴻福堂集團行政總裁兼執行董事司徒永富認為，與其說「香港人鍾意返工」，不如說「香港人好有責任感」，香港人從小曠課曠工的情況較少，一般人只會視「返學返工」為自己的責任；當返工是一種責任，打工仔又是否「享受」呢？司徒永富續稱，上班開心也是一種幸福，奈何香港人即使財富高，但幸福指數卻猶如第三世界。 他續說，香港的職場文化，普遍以目標為本，追求量化目標，變得功利主義，只重視結果而忽略過程。作為老闆既要向投資者、股東交數，又要出糧予員工，繼而迫使員工「交功課」，結果將各自的困難互相推向對方，形成群體性壓力，令職場氣氛變差。 踏入同一生活圈 共同塑造企業文化 司徒永富又強調，企業文化是由老闆與員工親手塑造，培養一種「有傾有講」的文化，不要把員工當作機器，他們是一個「人」，有溫度、有觸覺的人，他們知道公司生意好與壞，大家互相尊重，生意好時「派粒糖」，不好時也願意理解。職場其實是另一個生活圈，大家每日踏進這個生活圈一同工作十小時，一同成長及構建，大部分政策商量出來，讓員工感到被重視。以他公司為例，除最基本有彈性在家工作之外，更安排按摩師上門服務為員工按摩；設有開學假期，方便在職父母在開學日接送上學等，「我哋對待嘅係一個完整嘅人」一些小政策足以令員工感到受尊重。



一機構工作16年 自覺搵到好工 有人每日返工唉聲嘆氣，有人卻自覺搵到一份「好工」。今年36歲的阿龍，於20歲起便加入現職公司，至今16年。他稱，最初只是一名店務員再逐步晉升至助理區域經理，目前是負責執行公司管理層的政策或策略，確保店舖營運及運作、跟進前線員工的培訓等。現職是否算是理想工作，阿龍笑言，人當然要望高處，但「呢一刻我都好滿意」，公司給予晉升機會，穩定收入，更累積了工作經驗，讓他見識更多。此外，工作和生活能夠取得平衡，每周可獲一天在家工作，讓他有更多時間與家人相處，「喺呢度返工我係開心嘅」。 開明僱主聆聽意見非表面工程 願意留在一間機構這麼久，阿龍直言「公司好注重我哋員工嘅感受，即使係店務員嘅意見都會聽，唔係表面工程聽完就算，有機會落實執行，令我哋覺得公司係重視。」他更認為，作為僱主應要保持開明態度，聆聽員工意見，才可以令公司運作更暢順。

開心高峰會 推動公眾關注 適逢「香港人開心指數」今年踏入10周年，和富社會企業於12月17至18日於西九文化區自由空間，舉辦本港首個「香港開心高峰會2024」，屆時會公布最新的開心指數。執行董事李美辰希望藉高峰會推動公眾關注「開心」。她說，傳統華人比較內斂，講美德也講「刻苦耐勞」，因公眾以為經歷新冠疫情後便有曙光、小陽春，但「有啲嘢以後都唔同晒，好多行業已經無晒，當你以為會好返，但原來仲差過以前，就可以解釋到開心指數點解會跌。」高峰會將邀請商界、學術、民間及社福團體跨界別人士參與，分享經驗，多推動香港人關心自己的情緒健康。