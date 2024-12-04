職安健管理制度有漏洞 工會促參考英規例立法

香港上月發生5宗致命工業意外，有工會批評現時職業安全健康管理制度有漏洞，罰則阻嚇性不足，故促請政府參考英國建築規例盡快在本地立法及檢討發牌制度。

香港建造業總工會理事長周思傑指上月接連發生致命工業意外，反映職安健管理已出現系統性的問題及有漏洞；指現時地盤發生意外時，勞工處只會發出「停工令」警告承建商，但甚少處罰違規的工程管理人員。

他認為，管理問題是導致出現工業意外的主要原因，直指不論工程人員或管理人員都應有職安意識。另外，管理層應為工人提供更多訓練，並加強其職業安全意識培訓；亦應在施工前做動態風險評估及聘請地盤管工監工。他以升降台事故為例，指現時大部分地盤提供的訓練不足，甚至有工人只有約10分鐘的時間學習操作機器，加上毋須「考牌」，故形成安全隱患。