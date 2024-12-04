職安健管理制度有漏洞 工會促參考英規例立法

香港上月發生5宗致命工業意外，有工會批評現時職業安全健康管理制度有漏洞，罰則阻嚇性不足，故促請政府參考英國建築規例盡快在本地立法及檢討發牌制度。
香港建造業總工會理事長周思傑指上月接連發生致命工業意外，反映職安健管理已出現系統性的問題及有漏洞；指現時地盤發生意外時，勞工處只會發出「停工令」警告承建商，但甚少處罰違規的工程管理人員。
他認為，管理問題是導致出現工業意外的主要原因，直指不論工程人員或管理人員都應有職安意識。另外，管理層應為工人提供更多訓練，並加強其職業安全意識培訓；亦應在施工前做動態風險評估及聘請地盤管工監工。他以升降台事故為例，指現時大部分地盤提供的訓練不足，甚至有工人只有約10分鐘的時間學習操作機器，加上毋須「考牌」，故形成安全隱患。
僅推安全設計指南成效不足
工聯會安健協會顧問及立法會議員郭偉强批評政府遲遲未有就建築條例立法，僅推出建造安全設計指南，但指南屬自願性質，認為成效不足。郭偉强促請政府盡快參考英國建築(設計及管理)規例立法，制定制度以釐清工程中各方的責任，並指所有人都應為安全負上責任；要記錄所有工程參與者的工作過程，以及須列明預計的安全風險，以便日後追溯責任。他認為法例應有阻嚇性，建議嚴重違規者應判處監禁。
除牌後改名重開欠安全把關
對於現時的發牌制度，工聯職安健協會副主席葉偉明認為，政府應盡快檢討，在向承辦商發牌及招標時便要監管。政府應審查承建商過往安全記錄，如董事及管理人員是否具備安全管理資格及在過往的工程項目中有否違規紀錄等，再評估承辦商是否有承辦工程的資格。他稱，曾有承建商在被除牌後，改名後便再以原班人馬繼續營運並獲重新發牌，質疑當局因擔心工程「爛尾」而輕易發牌，欠缺安全把關，形容是另類情緒勒索。