職安健管理制度有漏洞　工聯會倡政府參考英國建築規例立法

香港建造業總工會理事長周思傑指上月接連發生致命工業意外，反映職安健管理已出現系統性的問題及有漏洞。他指現時地盤發生意外時，勞工處只會發出「停工令」警告承建商，但甚少處罰違規的工程管理人員，故欠缺阻嚇性。他又指管理問題是導致出現工業意外的主要原因，認為不論工程人員或管理人員都應有職安意識。他以地盤施工管理為例，指現時大部分地盤提供的訓練不足，工人只有約10分鐘的時間學習操練機器，故形成安全隱患。周思傑認為管理層應為工人提供更多訓練，並加強其職業安全意識培訓；亦應在施工前做動態風險評估。

郭偉強：建造安全設計指南成效不足

工聯職安健協會顧問及立法會議員郭偉強批評政府遲遲未有就建築條例立法，僅推出建造安全設計指南，但指南屬自願性質，認為成效不足。郭偉強促請政府儘快立法，制定制度以釐清工程中各方的責任，並指所有人都應為安全負上責任。並認為法例應有阻嚇性，建議嚴重違規者應被判判處監禁。

葉偉明：政府應檢討發牌制度

工聯職安健協會副葉偉明表示，政府應檢討現時發牌制度，要在向承辦商發牌及招標時已作出監管。他指政府應審查承建商過往安全紀錄，如董事及管理人員是否具備安全管理資格及在過往的工程項目中有否違規紀錄等，再評估承辦商是否有承辦工程的資格。