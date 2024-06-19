職安健罰則去年調高　勞工處已就8宗致命工業意外提出逾百項檢控

政府去年修例調高職安健罪行的罰則，勞工及福利局局長孫玉菡表示，由新修訂法例在去年4月28日生效，截至上月31日，勞工處就8宗致命工業意外引用新例，向涉事的持責者提出共111項檢控，其中1宗個案已完成法庭聆訊。該個案涉及兩名非建造業工業經營東主，因違反法例規定，包括循簡易程序下一般責任條文而被檢控，最終被法庭分別罰款5萬港元。
孫玉菡在立法會大會說，就有關定罪個案，政府曾考慮是否就判刑提出覆核或上訴，經仔細考慮個案情況後，認為相關判刑並不屬於原則性犯錯或明顯不足，所以最終沒有向法庭提出。
工聯會質疑難阻止工業意外發生
勞聯的林振昇說有關個案只被罰款5萬元，質疑是否符合修例原意；工聯會會長吳秋北質疑，雖然去年已修例，但仍無法阻止工業意外發生。 孫玉菡回應說，明白議員關注法庭判罰水平是否與勞工界的預期一致，但他指出每宗個案是否判罰或罰幾多，都由法庭決定。他又說修訂條例只實施大約1年，所經歷的個案很少，希望過一段時間，特別是涉及循可公訴程序提出檢控的嚴重個案，政府才提出看法，同時會在新例實施後約兩年，就判罰等方面作交代。
孫玉菡又表示，要更好改善工業安全，必須多管齊下，除了修例，亦包括教育、培訓、巡查及科技應用，政府會以組合方式，加大改善職安健。
原文刊登於 香港電台