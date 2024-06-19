職安健罰則去年調高　勞工處已就8宗致命工業意外提出逾百項檢控

政府去年修例調高職安健罪行的罰則，勞工及福利局局長孫玉菡表示，由新修訂法例在去年4月28日生效，截至上月31日，勞工處就8宗致命工業意外引用新例，向涉事的持責者提出共111項檢控，其中1宗個案已完成法庭聆訊。該個案涉及兩名非建造業工業經營東主，因違反法例規定，包括循簡易程序下一般責任條文而被檢控，最終被法庭分別罰款5萬港元。

孫玉菡在立法會大會說，就有關定罪個案，政府曾考慮是否就判刑提出覆核或上訴，經仔細考慮個案情況後，認為相關判刑並不屬於原則性犯錯或明顯不足，所以最終沒有向法庭提出。