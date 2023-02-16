職安局設計「太陽能清涼休息站」 免戶外工作工友中暑

去年本港錄得多個破紀錄高溫日子，在戶外工作的工友首當其衝受影響，職安局關注工友工作時中暑的健康風險，提出第一代「太陽能清涼休息站」，讓僱主以此為藍本，為在偏遠地點工作的工友設立休息站。

利用太陽能供電解決山旯旮供電問題

僱主有責任為在戶外從事體力勞動的工友提供足夠飲用水外，亦應安排有遮蔭並通風的地方予他們休息，然而，部分鄉郊和偏遠地區有缺電及無遮蔭等問題。職安局利用太陽能供電予休息站內清涼設施，解決了山旯旮地區的棘手供電問題，設計第一代「太陽能清涼休息站」。