職安局設計「太陽能清涼休息站」 免戶外工作工友中暑

去年本港錄得多個破紀錄高溫日子，在戶外工作的工友首當其衝受影響，職安局關注工友工作時中暑的健康風險，提出第一代「太陽能清涼休息站」，讓僱主以此為藍本，為在偏遠地點工作的工友設立休息站。
利用太陽能供電解決山旯旮供電問題
僱主有責任為在戶外從事體力勞動的工友提供足夠飲用水外，亦應安排有遮蔭並通風的地方予他們休息，然而，部分鄉郊和偏遠地區有缺電及無遮蔭等問題。職安局利用太陽能供電予休息站內清涼設施，解決了山旯旮地區的棘手供電問題，設計第一代「太陽能清涼休息站」。
休息站可容納3至4名工友
第一代的「太陽能清涼休息站」基本以一間中型組合屋，面積約4平方米、4塊各450瓦太陽能板和一部用以發電儲電的逆控器組成，可容納3至4名工友在內休息。而休息站內的基本設置就包括：飲用水、冷風機、風扇、抽氣扇、對流窗、照明和枱櫈，造價約5萬元。為使第一代休息站更人性化，局方加設了USB叉電座，讓工友可為其電話及掛腰風扇充電；而工友在烈日下工作，一兩小時便會汗流浹背，需要更換衣服，所以休息站亦設有衣架和窗簾，方便工友。休息站由註冊電業承辦商進行太陽能發電系統和電力裝置的設計、安裝、檢 查和測試，確保電力安全。
職安局總幹事游雯稱，本地大學研究顯示，在酷熱天氣期間讓工友適時休 息，其生產力會有明顯提升。休息和飲水可讓工友防暑，回復體力，同時亦可以保持生產力，老闆和員工均雙贏；又呼籲僱主僱員為即將來臨的暑熱季節作好準備。公營及私營機構如欲進一步了解第一代「太陽能清涼休息站」，歡迎聯絡職安局。