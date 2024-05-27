職訓局學徒訓練計劃培育菁英練習生 得獎學徒：女性夠細心做測量有優勢

職訓局(VTC)上周五(24日)舉行「職學專才日暨傑出學徒獎勵計劃頒獎典禮」，透過VTC不同學科師生設置技能體驗及示範、又聯同僱主機構舉辦職業博覽及行業講座，幫助同學規劃未來職業路向。(職訓局圖片)

職訓局（VTC）上周五(24日)舉行「職學專才日暨傑出學徒獎勵計劃頒獎典禮」，透過不同學科師生設置技能體驗及示範、又聯同僱主機構舉辦職業博覽及行業講座，幫助同學規劃未來職業路向。勞福局常任秘書長劉焱致辭時指，當局自今年4月1日起將連續3年向每位註冊學徒每月發放1,000元的額外培訓津貼，為期最多36個月，亦會額外資助畢業學徒在入職後首3年，參與相關行業的培訓課程，每人的總資助金額上限為3萬元。「期望能吸引更多年青人加入『菁英練習生』行列，並在畢業後繼續進修，提升技能以迎接新機遇，成為職場上的閃爍新星。」

女學生因疫情毅然「轉跑道」

同日亦舉辦「傑出學徒獎勵計劃頒獎典禮」，今屆其中一名傑出學徒得獎者是吳澤琳，她現時任職工料測量技術員學徒，並兼讀建造管理學高級文憑。吳澤琳表示，考畢中學文憑試後，一度未能確定發展方向，輾轉修讀幼兒教育課程，又曾從事飲食和美容工作，豈料遇上新冠疫情，生活挫折及經濟壓力促使她重新思考生涯規劃。在親友介紹下，了解到香港工程業充滿機遇且具專業認可，遂毅然「轉跑道」參與學徒計劃擔任工料測量技術員學徒。

吳澤琳笑言，自己初入行時是如同「白紙一張」，對工料測量、建築圖則等一竅不通，幸得公司師傅及老師耐心教導及鼓勵，從基本學習工程電腦繪圖、理解施工圖則和審計工程成本等專業知識，如今獲得傑出學徒殊榮，又能夠參與社區重要的工程項目，由昔日的一度迷失，反過來一技之長貢獻社會，讓她重拾自信。

吳澤琳又指，近年工程界，包括工料測量專業越來越多女性入行，一方面業界應用更多創新科技，如電子合約、電腦輔助設計（Computer Aided Design，CAD）等，過程中講究細心及觀察力強，加上工程項目往往須要不同團隊的無縫合作，圓滑的溝通技巧有助項目推展，正好將女生的特點充分發揮，亦讓女生能夠在工程界獨當一面。計劃畢業後升讀繼續大學，拾級而上冀成為專業測量師。