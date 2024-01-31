職訓局與HKTV合辦直播帶貨人才培訓 助業界培育新力軍

近年直播帶貨十分流行。職業訓練局(VTC)今日(31日)與香港科技探索有限公司(HKTV)簽署合作備忘錄，開展「直播帶貨」的人才培訓，攜手培育專業電子商貿和零售生力軍，助香港把握數碼轉型和電商的浪潮，為業界建立可持續人才供應。

為學生提供工作坊及實習

直播電商銷售近年火速發展，當中結合營銷管理、數碼科技、金融、智慧物流等技能，從業員需具備跨學科知識。透過是次合作， VTC與HKTV將開展「直播帶貨」的人才培訓。HKTV旗下的24小時網上購物商場HKTVmall的直播營銷專家會為IVE商業學科高級文憑學生提供工作坊及客席講座，有關內容會融入必修單元「設計思考與企業家精神」中，介紹香港的網絡營銷生態和概述其直播系統「HKTVLive直播購物台」製作流程等。

HKTVmall會讓VTC商業學科學生以「專題為本研習」形式參與「HKTVLive直播購物台」的活動製作，包括在該平台介紹VTC旗下的電子商貿平台HKVTC Shop，展示一系列由VTC學生及畢業生設計和製作的商品。另外，在VTC的「職場學習及評核」框架下，學生亦可獲院校推薦到HKTVmall或其他商家實習，體驗數碼營銷及業務營運等運作，了解電子商貿的生態環境，裝備實務知識和技能。