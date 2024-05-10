聽力障礙是看不見的問題 嚴重聽障社工盼推共融教育加強社會理解

「聽力障礙是看不見的障礙，不是單純在觀察上可發現，而是要在相處過程中才能感受到。」現年32歲雙耳有嚴重聽障陳錦堂指，成長過程中，身邊同學或朋友對聽障有誤解；中學後成績未如理想人生失了方向，蹉跎數年後，在中學老師啟發下，重新上學，現已成為註冊社工，並以自身經驗，走訪逾百間學校推共融教育，希望健聽者明白聽障者的需要，以及容易被社會忽視和誤解的情況。文︰鄧康翹
聾福會融合教育資源中心註冊社工陳錦堂稱，4歲時上幼稚園，老師察覺其聽力問題後，他求診後被診斷為中度至嚴重程度的聽障。但因害怕旁人異樣目光，他只佩戴單邊助聽器，因「無戴兩隻咁顯眼」，致長期無佩戴的左耳聽力退化更嚴重。他指，中小學在主流學校度過，學習可依賴翻譯網站和字幕機輔助。但與同學溝通，因聽障問題，常有誤解，更無奈的是，有不少人以為聽障者便能如電影角色般一定懂讀唇。
中學會考後成績不理想，再加上家庭經濟情況， 陳錦堂決定投身社會。第一份工作是在便利店做店務員，要經常接待陌生人，曾因「聽唔清」為顧客增值時出錯，自覺不適合對人的工作便辭職。第二份工是不用對人的夜更滅蟲工作，他指「做了3至4年，發現愈做愈不開心。」當時深感迷惘的他回到母校與中學班主任面談，受其啟發盼用自身經歷幫助他人，並主動與聾福會接觸，重新訂立生涯規劃，咬緊牙關重返校園，由高級文憑升讀大學，順利完成社工學士學位。
他形容，聽障恍如他的「心魔」，少年時會將所有挫折歸咎於聽障上，多年後才懂得與自己和解 ，而「時至今日，有時照鏡見到戴助聽器，心理上仍有落差。」但認為聽障人士不一定要完全接受身體上的缺陷，學會與之共存更重要。
聾福會融合教育及資源中心於2014年成立，為就讀主流學校的聽障學生提供支援和輔導等服務，去年有逾百間學校參與。陳錦堂提到，接觸到的聽障學生普遍面對三大問題，包括自我形象、生涯規劃以及自我限制。他認為現時科技可提供協助，亦以自身經歷作鼓勵。
陳錦堂補充指，聽障學生在言語發音上較健聽學生來得困難，「即使學童有學習言語治療，但不代表其發音或說話能力非常流暢，這些情況下學童會擔心能否正常與同學交談。」健聽者要更包容。他續指，許多健聽人士對聽障了解貧乏，建議學校可為學生加強教育，令聽障學生融入校園生活時能更順暢，「長久的包容和體諒是要基於大家全面的理解，要真正明白聽障人士的需要和溝通模式，願意與他們接觸，而不是只憑一次兩次善意就可以做到。」