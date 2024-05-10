聽力障礙是看不見的問題 嚴重聽障社工盼推共融教育加強社會理解

「聽力障礙是看不見的障礙，不是單純在觀察上可發現，而是要在相處過程中才能感受到。」現年32歲雙耳有嚴重聽障陳錦堂指，成長過程中，身邊同學或朋友對聽障有誤解；中學後成績未如理想人生失了方向，蹉跎數年後，在中學老師啟發下，重新上學，現已成為註冊社工，並以自身經驗，走訪逾百間學校推共融教育，希望健聽者明白聽障者的需要，以及容易被社會忽視和誤解的情況。文︰鄧康翹

聾福會融合教育資源中心註冊社工陳錦堂稱，4歲時上幼稚園，老師察覺其聽力問題後，他求診後被診斷為中度至嚴重程度的聽障。但因害怕旁人異樣目光，他只佩戴單邊助聽器，因「無戴兩隻咁顯眼」，致長期無佩戴的左耳聽力退化更嚴重。他指，中小學在主流學校度過，學習可依賴翻譯網站和字幕機輔助。但與同學溝通，因聽障問題，常有誤解，更無奈的是，有不少人以為聽障者便能如電影角色般一定懂讀唇。