熱門搜尋:
MIRROR 黎智英 何依婷 天氣 工展會2023 聖誕節2023 六合彩 周海媚 恒生指數 THE SOUTHSIDE 區議會選舉2023 李家超 叱咤2023 日圓匯率 交稅 肺炎支原體 年少日記 姜濤 尹光 新聞女王 騙案 新股IPO 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 冬天 YOHO WEST
Ad Block Ad Block
返回
本地
2023-12-19 04:30:29
日報

聽取述職報告 習近平：充分肯定李家超及特區政府工作

分享：
李家超述職

習近平坐在長枱中央，李強等坐在習近平左邊，李家超等則坐右側。(港台撮圖)

國家主席習近平在中南海接見到北京述職的行政長官李家超，國務院總理李強亦同場出席，有別以往兩位領導人分別會見特首，為歷來首次。習近平稱，李家超帶領特區政府敢於擔當、堅定維護國家安全，重塑香港區議會制度，順利完成換屆選舉，推動香港走出疫情，不斷加強發展動能，解決民眾面對的問題，鞏固香港由亂到治，促進邁向由治及興，「中央對你和特區政府的工作，是充分肯定的」。

習近平說，中央正以中國式現代化全面推進強國建設和民族復興偉業，中央長期堅持一國兩制方針不會變，保持香港資本主義制度和生活方式長期不變，全面落實愛國者治港原則、全力支持行政長官、特別是與特區政府團結帶領社會各界，抓住國家發展帶來的歷史機遇，推動香港實現更好發展，強調一國兩制的生命力和優越性必將不斷顯現，對香港的光明前景充滿信心。

李家超昨晚見記者時稱，習近平與其他3位中央政治局常委一同聽取他的匯報，充份體現中央政府對香港的高度重視。他向習近平匯報了香港經濟、政治及社會的整體情況，包括5大重點︰香港經濟活動復常、社會大致穩定、區議會選舉圓滿成功；搶人才搶企業的成果；以及特區政府於明年內完成基本法23條立法等。

國家主席國務院總理首一同接見

今次述職安排，有別於過去國家主席和國務院總理分開接見；習近平昨日坐在長枱中央，李家超、港澳辦主任夏寶龍、港澳辦常務副主任周霽、中聯辦主任鄭雁雄等坐在習近平右手邊；李強、中央辦公廳主任蔡奇、主管港澳事務的常務副總理丁薛祥、中央統戰部部長石泰峰、中央政法委書記陳文清等坐在習近平左邊。港澳辦發言人稱，述職安排在形式上調整後，更充分體現中央對行政長官述職及特區工作的高度重視，有利於健全行政長官對中央政府負責的制度機制，更好落實中央對特區的全面管治權，符合憲法和基本法確定的特區憲制秩序，符合中國憲法和基本法。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受