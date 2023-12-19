聽取述職報告 習近平：充分肯定李家超及特區政府工作

國家主席習近平在中南海接見到北京述職的行政長官李家超，國務院總理李強亦同場出席，有別以往兩位領導人分別會見特首，為歷來首次。習近平稱，李家超帶領特區政府敢於擔當、堅定維護國家安全，重塑香港區議會制度，順利完成換屆選舉，推動香港走出疫情，不斷加強發展動能，解決民眾面對的問題，鞏固香港由亂到治，促進邁向由治及興，「中央對你和特區政府的工作，是充分肯定的」。

習近平說，中央正以中國式現代化全面推進強國建設和民族復興偉業，中央長期堅持一國兩制方針不會變，保持香港資本主義制度和生活方式長期不變，全面落實愛國者治港原則、全力支持行政長官、特別是與特區政府團結帶領社會各界，抓住國家發展帶來的歷史機遇，推動香港實現更好發展，強調一國兩制的生命力和優越性必將不斷顯現，對香港的光明前景充滿信心。