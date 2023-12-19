聽取述職報告 習近平：充分肯定李家超及特區政府工作

國家主席習近平在中南海接見到北京述職的行政長官李家超，國務院總理李強亦同場出席，有別以往兩位領導人分別會見特首，為歷來首次。習近平稱，李家超帶領特區政府敢於擔當、堅定維護國家安全，重塑香港區議會制度，順利完成換屆選舉，推動香港走出疫情，不斷加強發展動能，解決民眾面對的問題，鞏固香港由亂到治，促進邁向由治及興，「中央對你和特區政府的工作，是充分肯定的」。
習近平說，中央正以中國式現代化全面推進強國建設和民族復興偉業，中央長期堅持一國兩制方針不會變，保持香港資本主義制度和生活方式長期不變，全面落實愛國者治港原則、全力支持行政長官、特別是與特區政府團結帶領社會各界，抓住國家發展帶來的歷史機遇，推動香港實現更好發展，強調一國兩制的生命力和優越性必將不斷顯現，對香港的光明前景充滿信心。
李家超昨晚見記者時稱，習近平與其他3位中央政治局常委一同聽取他的匯報，充份體現中央政府對香港的高度重視。他向習近平匯報了香港經濟、政治及社會的整體情況，包括5大重點︰香港經濟活動復常、社會大致穩定、區議會選舉圓滿成功；搶人才搶企業的成果；以及特區政府於明年內完成基本法23條立法等。
國家主席國務院總理首一同接見
今次述職安排，有別於過去國家主席和國務院總理分開接見；習近平昨日坐在長枱中央，李家超、港澳辦主任夏寶龍、港澳辦常務副主任周霽、中聯辦主任鄭雁雄等坐在習近平右手邊；李強、中央辦公廳主任蔡奇、主管港澳事務的常務副總理丁薛祥、中央統戰部部長石泰峰、中央政法委書記陳文清等坐在習近平左邊。港澳辦發言人稱，述職安排在形式上調整後，更充分體現中央對行政長官述職及特區工作的高度重視，有利於健全行政長官對中央政府負責的制度機制，更好落實中央對特區的全面管治權，符合憲法和基本法確定的特區憲制秩序，符合中國憲法和基本法。