聽障致抑鬱症風險增47% 慈惠計劃推關注長者聽力健康

每年3月3日是世界聽力日，在香港65歲或以上長者中，每10位便有7位受聽障困擾，非牟利組織詠翔（香港）與耳聽心言基金提倡「全民關注聽力及腦部健康」，並於世界聽力日舉行「乜嘢話」長者聽力慈惠計劃啟動禮，宣布將透過一系列活動助市民及早發現聽障，盡早治療以保護聽力和腦部健康。

耳聽心言基金執行委員及耳鼻喉科專科醫生張慧子醫生指中大研究結果顯示聽損與認知障礙關係密切，60歲或以上患有聽損但沒有進行認知障礙檢查的長者中，有42%的長者患有輕度至嚴重的認知障礙。香港認知障礙症協會執行委員會主席及內科專科醫生梁琳明醫生亦指失聰會使認知障礙症風險增加2至5倍，患抑鬱症的風險亦增47%，而由於聽力不清，不少聽障人士會避開社交場合，以免尷尬，直接導致「社交孤獨」，對身心的傷害有如每日食15支煙，為免因聽障導致社交孤獨，宜安排長者及早篩查及接受治療。

主辦機構之一耳聽心言基金主席及耳鼻喉科專科醫生唐志輝教授指聽力一向受到忽視，認為香港的情況刻不容緩。詠翔（香港）副會長（內務）及籌款組副主席鄭翠梅女士則指隨著人口老化日益趨嚴重，年青人應多留意和正視家中長者的聽力變化，該會今年將舉行連串活動並進行募捐，希望市民踴躍捐輸支持計劃。