熱門搜尋:
C觀點 蔡天鳳碎屍案 尖沙咀大火 澳門旅遊 日本旅遊 回鄉證 香港學校 姜濤 二手樓 樓市 消委會 周顯
返回
本地
2023-03-06 07:30:00
日報

聽障致抑鬱症風險增47% 慈惠計劃推關注長者聽力健康

分享：

非牟利組織詠翔(香港)攜手耳聽心言基金於3月3日舉行「乜嘢話」長者聽力慈惠計劃啟動禮。

每年33日是世界聽力日，在香港65歲或以上長者中，每10位便有7位受聽障困擾，非牟利組織詠翔香港）與耳聽心言基金提倡「全民關注聽力及腦部健康」，並於世界聽力日舉行「乜嘢話」長者聽力慈惠計劃啟動，宣布將透過一系列活動助市民及早發現聽障，盡早治療以保護聽力和腦部健康。

耳聽心言基金執行委員及耳鼻喉科專科醫生張慧子醫生指中大研究結果顯示聽損與認知障礙關係密切，60歲或以上患有聽損但沒有進行認知障礙檢查的長者中，有42%的長者患有輕度至嚴重的認知障礙。香港認知障礙症協會執行委員會主席及內科專科醫生梁琳明醫生亦指失聰會使認知障礙症風險增加25倍，患抑鬱症的風險亦增47%由於聽力不清，不少聽障人士會避開社交場合，以免尷尬，直接導致社交孤獨」，對身心的傷害有如每日食15支煙，為免因聽障導致社交孤獨，宜安排長者及早篩查及接受治療。

主辦機構之一耳聽心言基金主席及耳鼻喉科專科醫生唐志輝教授指聽力一向受到忽視，認為香港的情況刻不容緩。詠翔（香港）副會長內務及籌款組副主席鄭翠梅女士則指隨著人口老化日益趨嚴重，年青人應多留意和正視家中長者的聽力變化，該會今年將舉行連串活動並進行募捐，希望市民踴躍捐輸支持計劃。

 

梁琳明醫生指失聰會使認知障礙症風險增加2至5倍，患抑鬱症的風險亦增47%。

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受