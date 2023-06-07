肝移植專家參考內地海外做法 探討增心臟死亡者捐器官

器官捐贈近日掀起社會熱議，有公立醫院醫生透露，本港正探討參考內地和海外部分國家做法，在腦幹死亡患者以外，同時容許心臟死亡病人捐贈器官，希望短期內可在港推行。她指，本港已具備相關技術，惟強調要先釐清心臟死亡定義和教育公眾、處理相關法例等。

本港現時只接受腦幹死亡者捐出器官，瑪麗醫院肝膽胰外科及肝臟移植榮譽顧問醫生黃楚琳透露，參考內地和海外經驗後，團隊正探討容許心臟死亡病人捐贈器官的可行性，期望短期內可實行。她解釋，心臟停頓後不同器官的缺血時間有別，運作上要與不同移植醫療團隊商討，預計新安排推出後初期，每年可多5至10宗屍肝移植手術。

心臟死亡定義要先取共識

黃楚琳重申，本港團隊已具備移植心臟死亡病人器官的技術，但礙於法律問題、不同團隊之間的合作和協調，以及不要令病人家屬誤會「係咪特登唔救」、心臟死亡定義尚未釐清等，日後推出時要謹慎處理，「如果病人用緊人工心肺又算唔算呢？」

另外，黃楚琳稱近年捐肝數目明顯減少，由2010年全年98宗逐步跌至去年的29宗。截至前日，本港今年分別有9宗遺體肝、5宗活體肝捐贈移植手術，而去年和前年分別有29宗及53宗遺體和活體肝臟捐贈，不過本港同時有約六十多人正等候肝臟移植。她強調，遺體肝合適與否視乎其功能和質素，與受贈者年齡無關，病人亦可隨時查詢在名冊上的輪候次序。

病人代表盼取消捐贈者反思登記原因

特首李家超昨出席行政會議前，主動提到取消登記器官捐贈名冊一事，批評有人弄虛作假，製造大量取消計劃的假象，政府必須譴責有關行為，亦會追究法律責任。

對於名冊近期掀起一股「取消登記潮」，8年前接受肝臟移植、肝臟移植協康會會長黃龍輝稱，作為病人代表只好尊重取消者的決定，認為每個人都有權利選擇是否捐贈器官，但希望他們反思當初為何登記。他又說，擺街站是宣揚器官捐贈的最好方法，透過親身接觸市民，盼對方理解捐出器官是大愛精神。