肝衰竭病人候診時離世　家屬稱曾兩次前往護士站都不見護士在場

一名肝衰竭病人黃潤全，2021年在屯門醫院急診室候診期間離世。家屬質疑院方疏忽，入稟索償。死因庭今日開庭審理，死者的姐夫曾繁鴻作證，指曾經兩次前往護士站，都不見護士在場。
曾繁鴻作證時指，死者在2021年8月因腹部不適，在惠州和廣州求醫，初步診斷為肝衰竭。死者於8月18日被送返香港，到屯門醫院求醫，醫護人員在下午3時許為他照X光，約4時在病房內睡覺。到晚上7時許，死者的長姊摸到他身體冰冷，毫無反應，醫生到場急救，到晚上8時許證實不治。
曾繁鴻補充，曾在下午近5時及7時拍照，發現事主「冇郁過」，鼻上氧氣喉鬆脫的位置一樣。他又指事主床尾設有一部電子顯示屏，在護士站可以透過顯示屏觀察情況，但不見護士站有護士。
救護員懷疑死者有癌症擴散
事發時負責從深圳灣口岸送黃潤全到屯門醫院的救護員陳旭華指，他在口岸見到黃潤全時，黃可自主呼吸但脈膊偏快，體溫為攝氏37.5度、有微燒。陳旭華引述昏迷指數中，「睜眼、語言、運動」3項量度病人反應的標準，指他在口岸見到黃時，對方一直睜開眼，在這部分得到4分；黃能即時與人對話，這部分得5分；黃的肌肉反應有6分；因此黃的總分為15分、即滿分。陳又引述內地醫療報告顯示，黃有腹脹，懷疑有癌症擴散。