肝衰竭病人候診時離世　家屬稱曾兩次前往護士站都不見護士在場

一名肝衰竭病人黃潤全，2021年在屯門醫院急診室候診期間離世。家屬質疑院方疏忽，入稟索償。死因庭今日開庭審理，死者的姐夫曾繁鴻作證，指曾經兩次前往護士站，都不見護士在場。

曾繁鴻作證時指，死者在2021年8月因腹部不適，在惠州和廣州求醫，初步診斷為肝衰竭。死者於8月18日被送返香港，到屯門醫院求醫，醫護人員在下午3時許為他照X光，約4時在病房內睡覺。到晚上7時許，死者的長姊摸到他身體冰冷，毫無反應，醫生到場急救，到晚上8時許證實不治。