肥胖男10秒扑爛葵涌道天后廟土地公 天眼影晒惡行

一名身材肥胖的男子疑惡意破壞天后古廟的土地公後逃去！葵涌道葵涌村一間有逾200年歷史的天后古廟，三個月內兩度遭人惡意破壞神像。今日早上約9時半，一名姓賴村民返回古廟時，赫見土地公及土地奶的神像被扑得粉碎，香爐東歪西倒，但旁邊的香油箱安然無損，顯然狂徒乃衝着神像而來，而非金錢，村民於是報警求助。
警員到場調查，翻看閉路電視片段，發現昨晚（20日）深夜11時57分，一部黑色私家車駛至葵涌道停下，未幾一名身材肥胖、下巴留鬚的懷疑南亞裔男子，步入天后廟範圍，走到神壇前，僅用10秒將神壇放置的土地公、婆神像扑至粉碎，大肆破壞後便施施然離開，相信駕走停在路邊的私家車逃去。
村民賴先生向傳媒表示，古廟今年９月曾被人破壞，已安裝閉路電視和開燈仍這樣猖獗，希望警方可多加巡查，發現可疑人即查問。他又對於狂徒多次攪神像，卻沒有毀爛香油箱意圖偷錢感到奇怪，直言其動機成謎。
天后廟有逾200年歷史
葵涌村的天后廟，舊稱葵涌芒樹下天后古廟，始創於清朝嘉慶的1796年，由村民集資興建。光緒三年（1877年）因日久失修，由眾多善長籌得「金山洋銀一百餘元」重建。廟宇原本位於海邊的低窪地帶，1960年代，政府把葵涌一帶發展成新市鎮，並進行填海，為此廟宇遷至葵涌道路邊，但仍由下葵涌村鄧氏族人管理，一直香火鼎盛。