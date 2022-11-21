肥胖男10秒扑爛葵涌道天后廟土地公 天眼影晒惡行

一名身材肥胖的男子疑惡意破壞天后古廟的土地公後逃去！葵涌道葵涌村一間有逾200年歷史的天后古廟，三個月內兩度遭人惡意破壞神像。今日早上約9時半，一名姓賴村民返回古廟時，赫見土地公及土地奶的神像被扑得粉碎，香爐東歪西倒，但旁邊的香油箱安然無損，顯然狂徒乃衝着神像而來，而非金錢，村民於是報警求助。

警員到場調查，翻看閉路電視片段，發現昨晚（20日）深夜11時57分，一部黑色私家車駛至葵涌道停下，未幾一名身材肥胖、下巴留鬚的懷疑南亞裔男子，步入天后廟範圍，走到神壇前，僅用10秒將神壇放置的土地公、婆神像扑至粉碎，大肆破壞後便施施然離開，相信駕走停在路邊的私家車逃去。