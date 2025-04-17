肺塵埃沉著病補償基金委員會 45週年活動啓動禮 「防塵有道 先有態度」

肺塵埃沉著病補償基金委員會(基金委員會)自1980年代成立至今，致力為建造業工友提供肺塵埃沉着病(肺塵病)及間皮瘤的支援工作，並提升社會對於肺塵病的預防意識。適逢基金委員會今年踏入45週年，早前(4月15日)於九龍灣建造業零碳天地舉行45週年活動啓動禮，為一連串的紀念活動揭開序幕。今年以「防塵有道 先有態度」為主題，進一步帶出防塵工作不但是技術層面，而是由態度出發，建立正確職安健文化。

主禮嘉賓和一眾基金委員會委員、45週年活動籌組工作小組成員及各支持機構代表一同合照。

啓動禮當日吸引多名來自不同界別的嘉賓親臨現場支持，包括︰勞工處處長陳穎韶女士，JP蒞臨擔任主禮嘉賓、基金委員會主席林健榮測量師，MH、45週年活動籌組工作小組主席廖聖鵬工程師以及來自建造業界、學術界、醫學界及病人組織等合作機構的嘉賓一同見證重要時刻。

秉承「以人為本」 45 年 創下多個重要里程碑

勞工處處長陳穎韶女士，JP感謝基金委員會及相關持分者過去的付出，「過去45年基金委員會一直為肺塵病和間皮瘤的患者以及他們的家人提供優質服務，除了負責處理相關的補償工作之外，基金委員會亦都進行和資助相關的教育宣傳、研究計劃和患者的復康計劃，為照顧患者復康需要提供多項服務。」

回顧過去，基金委員會主席林健榮測量師，MH表示45年以來基金委員會推出多項具影響力的計劃，包括提供免費胸肺檢查的「醫學監測計劃」讓超5萬多名的建造業工友受惠，以及協助中小企採用減塵設備的「中小型企業裝修維修及建造業減塵工具資助計劃」，並且與跨界別伙伴合作例如︰北區醫院、律敦治醫院等，提供更適切的復康服務。他在致詞時指出︰「今年45週年系列活動以『防塵有道 先有態度』為主題，希望喚起社會對預防肺塵病的重視，提醒大家改變觀念是防塵的第一步。我們期望凝聚政府、業界及市民的力量，共同倡導職場安全文化，我們深知每一宗個案背後都是一個家庭故事，我們始終以『同理心』和『責任感』為基石，按法例規定提供補償及復康服務，讓受影響的病友得到及時和適切的援助。」

最近，立法會更通過決議調高《肺塵埃沉着病及間皮瘤(補償)條例》下5項補償項目的金額，其中，「疼痛、痛苦與喪失生活樂趣的補償」的補償金額更獲大幅提升，補償金額於4月17起由$5,780提升至$10,770。林主席認為此舉能夠加強對患者的保障，令他們能夠更穩定生活。