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本地
2023-12-06 13:18:31

肺炎支原體｜料港個案未見頂　何栢良籲在公共交通戴口罩

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何栢良認為本港肺炎支原體感染個案亦未見頂。(資料圖片)

何栢良認為本港肺炎支原體感染個案亦未見頂。(資料圖片)

內地近期爆發肺炎支原體感染個案，在本港，有關感染個案亦在上升。港大感染及傳染病中心總監何栢良今(6日)在電台表示，肢炎支原體主要影響兒童，本港感染支原體入院兒童今年8月起增加，至11月已增3倍至170宗，估計12月會更多，但他相信感染個案亦未見頂，建議在擠迫環境、公共交通工具內戴好口罩。

11月感染個案升3倍    影響或至明年

何栢良說，支原體細菌一直存在，本港每隔幾年就會出現一次，上兩個爆發周期在20162019年，當時每月約有200300宗兒童入院個案，以本港目前數字顯示，8月起肺炎支原體感染個案增加，當月有57宗、9月有106宗，到11月已達170宗，升幅近3倍。不過他認為個案仍未到頂，相信12月個案會增多，影響可至明年年初，到每月200300宗入院個案才封頂，並且視乎情況，甚至可影響全年。

細菌空氣存活可4小時   潛伏期達3周

他解釋，支原體細菌與日常接觸的細菌有所不同，支原體細菌的繁殖速度每6小時一次，以飛沫傳播為主，在香港濕度的空氣中能存活34小時，當中部分兒童接觸後處於帶菌階段，潛伏期可達兩至三星期，若帶菌階段再感染鼻或腺病毒等，能引致併發症，視乎患者抵抗力，相隔幾天亦有機會發病。

關注內地現塑膠化支氣管炎個案

何栢良稱，內地爆發肺炎支原體原因多因不少生病兒童仍然繼續上課，香港亦有個案是兒童跟隨家長北上旅遊消費感染等，以內地個案為例，部分感染兒童除了有「白肺」，若未及時治療會影響其腦部、腦病變等，亦有機會出現心肌炎及影響肝腎。他關注內地有個案發現兒童出現塑膠化支氣管炎，指瑪麗醫院一年亦不會發現一宗，但內地醫院卻發現了數十宗，塑膠化支氣管炎即淋巴液漏入支氣管並硬化，形同石膏倒模般塞住氣道。

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何栢良建議家長若發現兒童發燒及咳嗽超過45日，應做核酸檢測，若病情嚴重，應提早盡快去做，並且呼籲在擠迫環境、公共交通工具內戴好口罩，學校暫可不用要求戴口罩，惟出現爆發時，受影響班級亦應立即戴好口罩。

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