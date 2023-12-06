肺炎支原體｜料港個案未見頂　何栢良籲在公共交通戴口罩

內地近期爆發肺炎支原體感染個案，在本港，有關感染個案亦在上升。港大感染及傳染病中心總監何栢良今(6日)在電台表示，肢炎支原體主要影響兒童，本港感染支原體入院兒童今年8月起增加，至11月已增3倍至170宗，估計12月會更多，但他相信感染個案亦未見頂，建議在擠迫環境、公共交通工具內戴好口罩。

11月感染個案升3倍 影響或至明年

何栢良說，支原體細菌一直存在，本港每隔幾年就會出現一次，上兩個爆發周期在2016及2019年，當時每月約有200至300宗兒童入院個案，以本港目前數字顯示，8月起肺炎支原體感染個案增加，當月有57宗、9月有106宗，到11月已達170宗，升幅近3倍。不過他認為個案仍未到頂，相信12月個案會增多，影響可至明年年初，到每月200至300宗入院個案才封頂，並且視乎情況，甚至可影響全年。