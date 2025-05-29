胃造口應用超聲波監察 插導管更準兩年零脫落

無法吞嚥或需要喉管餵食的病人，可透過胃造口插入餵食管提供營養。港島東醫院聯網2022年把超聲波技術，應用在造口及傷口護理上，醫護人員可實時監察穿插喉管的位置和深度等，提升準確度以減少喉管偏差衍生各種併發症或脫落風險，東區醫院外科部胃造口喉管脫落率由2021年的20%降至過去兩年的0%。 胃造口是在胃壁及皮膚開一個小切口，然後將餵食管插進胃腔灌食提供營養，喉管位置會以固定盤或水球固定。由於喉管要穿過皮膚進入體內，過往醫護人員插入時僅能以傳統目測或基本護理技術，依賴個人經驗判斷喉管位置。若喉管插入方向或深度有偏差，便會造成胃造口滲漏、皮膚潰爛感染、增生肉芽等問題，嚴重或出現皮膚發炎、潰爛等情況，繼而引致敗血症，同時有機會要住院重新插喉。

港島東醫院聯網造口及傷口護理小組2022年開始，把超聲波技術應用在胃造口護理，屬全港首創。醫護人員插喉時可實時監察喉管位置和深度、水球情況等，確保插入位置精準無誤，亦把脫落風險降至最低，同時可減低病人日後併發症風險。東區醫院外科資深護師何志偉指，團隊曾進行多次實驗測試，包括測試水球在不同酸鹼度環境下，放置多久後會流失所有水分，又說技術無創傷性，適用所有年齡的胃病病人。 何志偉續說，超聲波技術可同時查看前、後胃璧，故可更安全插入喉管，不會因此引致嚴重併發症，形容是一個突破。東區醫院外科顧問護師(造口及傷口護理)林嘉琪補充，病人覆診時只需利用技術檢查水球水量是否足夠，毋須如以往般直接換喉。東區醫院外科部應用相關超聲波技術後，胃造口喉管脫落率從2021年的20%，降至2023及2024年的0%。

研發技術盼病人獲有質素護理 港島東醫院聯網造口及傷口護理小組是今年度醫管局傑出團隊之一，何志偉稱應用技術由零開始的階段很困難，「入面嘅汗水同辛酸非筆墨可形容」，但可以幫到很多病人得到有質素的護理也很值得。他坦言，病人安全和質素最重要，而進食是每個人的權利，可是要開胃造口的病人已經要靠喉管攝取營養，如果要同時面對很多併發症或喉管問題，「試問都冇人想」，故希望想不同方法幫助病人。技術現時已有其他醫院應用，團隊會繼續探討超聲波在造口及傷口護理上的應用，例如俗稱「褥瘡」的壓力性損傷。