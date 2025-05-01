胡英明完成東盟三國訪問行程 鞏固反貪領域多元協作

廉政專員胡英明今日(1日)完成7日的東南亞國家聯盟三個成員國訪問行程，進一步鞏固香港與東盟國家在反貪領域的多元協作，亦有助香港和東南亞區域的未來廉政發展，長遠提升亞太地區的反貪能力。胡英明總結外訪成果時表示，代表團馬不停蹄走訪三個國家四個執法機構，取得顯著成果，在現時複雜地緣政治下，深化與東盟成員國的反貪實務合作是鞏固國際協作的當前要務。

身兼國際反貪局聯合會主席的胡英明先到達文萊，與出任聯合會執行委員會成員的文萊反貪局局長Anifa Rafiza 展開雙邊會議，交流兩地反貪情況。廉署今年一月曾與文萊反貪局合辦培訓課程，分享推動青年參與倡廉工作的經驗，成效良好。雙方是次見面進一步落實人員培訓和其他反貪合作，包括文萊反貪局下月將派員出席由廉署及聯合會合辦有關法證會計的網上研討會。

代表團之後轉往新加坡，與新加坡貪污調查局局長鄭忠輝見面，落實雙方在多方面協作，包括互派調查人員暫駐對方機構，交流實務工作經驗，共同提升反貪能力。