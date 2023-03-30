能源效益標籤第4階段9月推出 涵蓋氣體煮食爐熱水爐LED燈

電費高企，同一類家電若耗用電費較少，小數怕長計，年終可「慳唔少」。機電署9月推行第四階段「強制性能源效益標籤計劃」，擴展涵蓋範圍至氣體煮食爐、即熱式氣體熱水爐，以及LED(發光二極管)燈，計劃可由「慳電」到「慳氣」。機電署正研究引入最低能源效益要求，禁售未能達標的產品，初步針對現時第5級能源標籤產品。
能源效益標籤計劃」推行近15年，至今涵蓋冷氣機、雪櫃、慳電膽、洗衣機、抽濕機、電視機、儲水式電熱水器及電磁爐等8類電器。計劃第4階段，新涵蓋3類家電、燃氣器具，其中兩類使用氣體能源，並設15個月寬限期。
全面實施後料年省11億度電
機電署長彭耀雄昨與傳媒聚會時形容，新階段由「慳電」發展到「慳氣」，是計劃的大突破。單是新涵蓋3類電器，料每年可節省約1.6億度電，相當於每年減少約7.5萬公噸碳排放。計劃下的11類家用器具佔住宅種總能源使用量由五成升至八成，每年可節省約11億度電，相等於若半個香港島的全年住宅用電量。
機電署擬於2025年再修例擴展涵蓋範圍，或包括電飯煲和暖爐。署方根據《氣候行動藍圖2050》，以2015年用電量比較，期望全港住宅用電量2035年之前減少至少一成，2050年前減少兩至三成。
擬禁售未達到最低效益水平產品
隨着技術成熟，節能產品技術水平亦有提升。強制性能源效益標籤一般每3年進行一次檢討，機電署亦會因為產品技術成熟而提升標準，如以前的一級能源效益標籤電器，經2021年評級標準提升後，部分會被降級。機電署預計明年會提升洗衣機、冷氣機等耗電量大兼普遍的產品的能源效益評級標準。機電署助理署長(電力及能源效益)朱祺明表示，正研究引入最低能源效益要求，禁售未達到最低效益水平的產品。初步估計現時第5級能源標籤的產品會受影響，料佔市場上幾個百分點。期望明年完成有關研究工作及諮詢業界。
為助市民選購有標籤產品，機電署早前耗資80萬元研發「E&M Connect」應用程式，市民可經當中的「慳電計」功能查看和比較不同產品型號的能源效益及每年電費估算，並即時比較能效，找出最高能效的1級能源效益的產品。程式現時有約2萬次的下載量。