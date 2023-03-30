能源效益標籤第4階段9月推出 涵蓋氣體煮食爐熱水爐LED燈

電費高企，同一類家電若耗用電費較少，小數怕長計，年終可「慳唔少」。機電署9月推行第四階段「強制性能源效益標籤計劃」，擴展涵蓋範圍至氣體煮食爐、即熱式氣體熱水爐，以及LED(發光二極管)燈，計劃可由「慳電」到「慳氣」。機電署正研究引入最低能源效益要求，禁售未能達標的產品，初步針對現時第5級能源標籤產品。

能源效益標籤計劃」推行近15年，至今涵蓋冷氣機、雪櫃、慳電膽、洗衣機、抽濕機、電視機、儲水式電熱水器及電磁爐等8類電器。計劃第4階段，新涵蓋3類家電、燃氣器具，其中兩類使用氣體能源，並設15個月寬限期。

全面實施後料年省11億度電

機電署長彭耀雄昨與傳媒聚會時形容，新階段由「慳電」發展到「慳氣」，是計劃的大突破。單是新涵蓋3類電器，料每年可節省約1.6億度電，相當於每年減少約7.5萬公噸碳排放。計劃下的11類家用器具佔住宅種總能源使用量由五成升至八成，每年可節省約11億度電，相等於若半個香港島的全年住宅用電量。

機電署擬於2025年再修例擴展涵蓋範圍，或包括電飯煲和暖爐。署方根據《氣候行動藍圖2050》，以2015年用電量比較，期望全港住宅用電量2035年之前減少至少一成，2050年前減少兩至三成。

