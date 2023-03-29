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2023-03-29 21:23:05

能源界「奧斯卡」TERA-Award大賽結果出爐 香港初創公司揚威國際奪冠

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煤氣公司主席李家傑博士(前排右七)、國家電投集團董事長錢智民(前排左六)、2022 TERA-Award評審團裁判長崔屹教授(前排右六)、煤氣公司常務董事黃維義(前排左五)及煤氣公司執行董事、首席財務總裁暨公司秘書何漢明(前排右五)等嘉賓與一眾得獎者合照。

被譽為能源界「奧斯卡」的第二屆TERA-Award智慧能源創新大賽剛公布結果，由香港初創公司創冷科技以「無電製冷技術」奪得金獎，獨得100萬美元(折合約780萬港元)獎金，是能源行業科技賽事有史以來最高獎金。銀獎及銅獎分別由國電投（廣東）綜合智慧能源創新研究院、浙江大學及重慶大學團隊的「二氧化碳煙氣微藻減排技術」及深圳致氫新能源的「HydroPro」項目奪得。

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煤氣公司主席李家傑博士於頒獎禮上勉勵各得獎者繼續發展智慧能源創新技術，助力國家實現「3060」「雙碳」目標。

「無電製冷技術」是一種零耗能製冷/散熱物料，可廣泛用於建築塗料、牆磚，甚至布料。實驗顯示，在本港建築物屋頂塗上有關物料，日間屋頂表面溫度由60度下降至30度，倘全港香港建築物均應用此散熱物料，預計每年可減少碳排放達六十萬噸。項目靈感來自非洲銀蟻，其毛髮結構呈獨特的三角形，像鏡子一樣反射大部分陽光及散熱。團隊模仿銀蟻的毛髮結構，把納米顆粒混合材料製成外牆塗料，太陽熱力反射率達95%，同時能以95%中紅外熱輻射率把室内的熱量散發掉，大大減低冷氣機電力消耗。

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國家電投集團董事長錢智民認為是次比賽發掘到多個創新項目，為環保低碳作出貢獻。

銀獎「二氧化碳煙氣微藻減排技術」項目是利用微藻進行碳減排，通過改良藻株和利用高效光合生物反應器，將二氧化碳轉化為高經濟價值生物質，例如營養食品、飼料、有機肥料等，既減低碳排放，又具有顯著的經濟環境社會效益。新技術的固碳量和藻粉產量是舊有技術的510倍。而銅獎「HydroPro」項目，為新一代製氫系統，製氫效率比現有綠氫技術更高，電氫轉換效率超過80%，每立氫方生產成本大減四成七。

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環境及生態局局長謝展寰感謝所有煤氣TERA-Award參賽者在智慧能源領域創新突破，推動能源行業發展及智慧城市建設。

第二屆TERA-Award「碳汭未來」智慧能源創新大賽接獲來自41個國家地區、總共275個參賽項目。大賽以「為綠色經濟發展賦能」為使命，尋找智慧能源領域的創新技術和優秀方案，致力建構應用場景、獎金、投資於一體的全球化創業服務平台，幫助全球創新團隊實現具潛力的構思。

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