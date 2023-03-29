能源界「奧斯卡」TERA-Award大賽結果出爐 香港初創公司揚威國際奪冠

被譽為能源界「奧斯卡」的第二屆TERA-Award智慧能源創新大賽剛公布結果，由香港初創公司創冷科技以「無電製冷技術」奪得金獎，獨得100萬美元(折合約780萬港元)獎金，是能源行業科技賽事有史以來最高獎金。銀獎及銅獎分別由國電投（廣東）綜合智慧能源創新研究院、浙江大學及重慶大學團隊的「二氧化碳煙氣微藻減排技術」及深圳致氫新能源的「HydroPro」項目奪得。

「無電製冷技術」是一種零耗能製冷/散熱物料，可廣泛用於建築塗料、牆磚，甚至布料。實驗顯示，在本港建築物屋頂塗上有關物料，日間屋頂表面溫度由60度下降至30度，倘全港香港建築物均應用此散熱物料，預計每年可減少碳排放達六十萬噸。項目靈感來自非洲銀蟻，其毛髮結構呈獨特的三角形，像鏡子一樣反射大部分陽光及散熱。團隊模仿銀蟻的毛髮結構，把納米顆粒混合材料製成外牆塗料，太陽熱力反射率達95%，同時能以95%中紅外熱輻射率把室内的熱量散發掉，大大減低冷氣機電力消耗。

銀獎「二氧化碳煙氣微藻減排技術」項目是利用微藻進行碳減排，通過改良藻株和利用高效光合生物反應器，將二氧化碳轉化為高經濟價值生物質，例如營養食品、飼料、有機肥料等，既減低碳排放，又具有顯著的經濟環境社會效益。新技術的固碳量和藻粉產量是舊有技術的5至10倍。而銅獎「HydroPro」項目，為新一代製氫系統，製氫效率比現有綠氫技術更高，電氫轉換效率超過80%，每立氫方生產成本大減四成七。