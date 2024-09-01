脆性骨折個案逾十年增五成 骨質疏鬆學會推最新臨床管理指引 倡推DXA篩查 (林俊源攝)

骨質疏鬆是常見的健康疾病，此病可增加骨折風險。香港骨質疏鬆學會今日(1日)表示，本港脆性骨折個案由2004年的5,596宗，飆升至2018年的8,465宗，十四年間大幅增加51.2%，為本港醫療及公共衛生所帶來的沖擊，情況不容忽視。學會就挑戰發布2024年最新臨床管理指引，盼對為本港醫學界管理骨質疏鬆症提出了以實證為本的框架；並建議本港推行「DXA篩查」及早識別骨質疏鬆症患者，從而預防骨折的發生及其帶來的深遠影響。 學會指出，本港骨質疏鬆症的疾病負擔迅速加劇，脆性骨折個案十四年間增加5成；當中嚴重影響患者活動能力的髖部骨折個案，更由4,002宗增至5,241宗，增幅達30.9%。香港骨質疏鬆學會會長張正龍指，造成脆性骨折的成因是由於骨質密度過低。他又引述研究，指出髖部骨折的死亡率與香港主要癌症殺手的死亡率相若；男性髖部骨折的死亡率高於前列腺癌，並與大腸癌相若，而女性髖部骨折患者的死亡率，則高於甲狀腺癌及乳癌。

推行「DXA篩查」 張正龍建議，本港應推行「DXA篩查」及早識別骨質疏鬆症患者，採用DXA為本港所有年齡屆滿70歲或以上的男士，以及65歲或以上的女士進行骨質疏鬆症篩查，預計此舉可減少未來10年5,234宗髖部骨折個案，大大減輕患者、照顧者及香港醫療系統的負擔。 他認為，透過配合篩查後得出的T數值和跨學科骨質疏鬆臨床指引工作小組發布了2024年最新臨床管理指引，有系統地分級管理不同風險程度的患者，讓醫生可根據患者的風險狀況和進行DXA後得出的T數值，制定個人化的治療方案。指引把患者分成三類，並提供對應建議。第一類患者為低風險人士，他們年齡低於65歲、T數值≤–2.5，無嚴重骨折病史，可處方溫和抗骨吸收藥物；高風險人士，即年滿65歲或以上而且T數值≤–2.5，24個月前曾發生骨折，或進行FRAX骨折風險評估，結果顯示未來10年內主要骨質疏鬆性骨折(脆性骨折)的機率(MOF)≥20%之人士，則可處方强效抗骨吸收藥物(包括口服藥物、靜脈注射或皮下注射)等。

質疏鬆症需長期治療 香港骨質疏鬆學會「骨質疏鬆臨床指引工作小組」主席葉大鵬則強調，DXA篩查可幫助及早識別骨質疏鬆症患者，以助醫生及患者提早採取必要的措施強化骨骼有效防止骨折的發生。他呼籲，所有屆滿指定年齡的香港市民應盡快進行這項簡單和無痛的篩查，並與醫生積極討論改善其骨骼健康的方案。 此外，接受骨質疏鬆症治療的患者，應每隔1-2年與醫生檢視治療方案，以確保患者在治療得到最大效益。葉大鵬強調，骨質疏鬆症是需要長期治療，患者絕對不宜在沒有醫生建議下停止使用藥物，貿然停藥可能會導致骨質密度在短時間內急劇流失。