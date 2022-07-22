脊椎受損無自怨 康復青年積極推動共融概念

自幼活潑的卓嘉豪(圖中)因一次意外導致脊椎受損，從此需以輪椅代步，雖一度消沉，但受電影《淪落人》主角一句當頭棒喝，康復後積極參與各項義工活動，向社會推動共融概念。亦有患有亞氏保加症、專注力失調及過度活躍症的科技奇才蔡青琳(圖左)，醉心研究人工智能並創造出服務社會的技術。他們不單成績優異，更因積極參與社會工作，各人日前獲香港賽馬會頒發獎學金，續為理想進發。

21歲的卓嘉豪自幼喜愛踢足球和踩單車，卻在中學畢業旅行滑浪時傷及脊椎，無法再用雙足步行。幸得親友及老師關心及護理人員悉心照料，情緒才慢慢好轉，後來因電影《淪落人》中同樣需要坐輪椅的黃秋生一句對白「你冇得揀坐唔坐輪椅，但你可以揀點樣坐喺上面」受到啟發，出院後發掘新興趣，挑戰帆船運動。

受傷後，他發現香港共融文化仍有進步空間，於是在大學一年級暑假時參與賽馬會「疾風草」職涯發展計劃，在一間企業的人力資源部負責共融概念的宣傳，更任香港青年殘疾人士協會的青年大使，透過不同道具向中、小學生演講，冀從小建立共融概念及價值觀。

19歲的蔡青琳，雖然患有亞氏保加症、專注力失調及過度活躍症，但她認為這些病患反令她較平常人更專注研究人工智能技術。她稱，一直渴望將自身知識回饋社會，早在疫症初期，已成功研究出以人工智能分析電腦掃描(CT)的快速診斷工具，並將程式免費開放予公眾使用，作品至今仍受到業界關注。正於中大修讀人工智能：系統與科技二年級的青琳認為人工智能在社會形象神秘，正計劃將人工智能運作透明化，增加大眾的認識。

香港賽馬會獎學金於1998年成立，用以嘉許成績優異、且積極參與社會服務，以知識回饋社會的同學，由各院校向賽馬會慈善信託基金提交推薦名單後再作甄選，至今累計逾880名學生受惠。