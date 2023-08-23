腦場電腦節｜黃金高登電腦嘉年華2023今開鑼　逾千件產品半價發售　市民排通宵搶1元手提電腦

「黃金高登電腦嘉年華2023」今（23日）至29日在深水埗黃金電腦商場及高登電腦商場舉行。活動首日，除了有手提電腦以一元發售等一元優惠外，場內亦有逾千件產品半價發售，市民可以先到先得形式購入Lenovo R5-7530 16GB 512SSD 14吋手提電腦（五折優惠價3199元）、MSI GeForce RTX 4070 VENTUS 3X 12G OC顯示卡（五折優惠價2549元）等低價電腦產品。有排頭位市民昨晚10時已在商場門口等候，希望買到心頭好；另亦有市民直言電腦商場內的指示不清楚，到指定商戶換領優惠期間會迷路，又指排隊方式容易出現插隊問題。

逾千件產品半價 頭位市民昨晚10時已排隊

活動首日以「人龍大平賣」打頭炮，逾千件產品半價；市民需在以上地點領取“人龍優惠卡”，方可到商戶換領優惠。有參與活動的店舖表示，活動具有宣傳效果，相信折扣能夠吸引市民入場，而活動對消除的影響仍是未知之數。排頭位的周先生表示，昨晚10時正已在商場門口等候，希望可以買入原售售價一元的Lenovo Legion 5 Pro 16手提電腦，最後亦得償所願。

商戶位置的指示不清楚

另一位成功購買心頭好市民盧小姐表示，天氣非常炎熱，但排隊只用了30分鐘，笑言「辛苦但係可以接受。」她提到自己剛好路過得知活動，看中了的havit 四合一電腦設備套裝；「唔限一人只買一款就好啦」盧小姐表示，活動無疑令她感到非常高興。

然而盧小姐直言，商戶位置的指示不清楚，到指定商戶換領優惠期間會迷路，「我喺個場嘅面行咗一圈！」她又提到，參與活動的市民先會在場外排隊，其後再進入商場指定位置，繼續排隊等待登記，「入面條隊好容易畀人打尖」她認為，大會應安排員工看守隊伍，以免打尖情況發生。